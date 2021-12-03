Lexus представил странный концепт Roc для бездорожья. Он ездит на водороде

Lexus Roc - концепт мотовездехода, который вместо традиционного топлива использует водород. В компании автомобиль назвал рекреационным транспортным средством.

Согласитесь, Roc - не совсем то, к чему мы привыкли от Lexus, но не узнать в мотовездеходе автомобиль бренда сложно: веретенообразная решётка радиатора обыграна формой передней панели, а идентифицировать Lexus в этой машине безошибочно позволяют L-образные фары.

Уникальность Lexus Roc в том, что двигатель внутреннего сгорания требует водород. Это технология, которая в настоящее время активно развивается материнской компанией Toyota (водородный Yaris участвует в гонках, создан "гражданский" прототип хэтча на водороде).

Важно отметить, что речь не о топливных элементах, когда водород выступает в качестве реактива для взаимодействия с кислородом для получения электричества: водород подаётся непосредственно в камеру сгорания, запуская все процессы работы ДВС. Как правило, авто, работающие на H2, не имеют выбросов, но в Lexus уточнили, что углеродный след, хоть и мизерный, но всё же есть: он появляется в результате работы турбины.

О планах по серийному запуску Lexus Roc ничего не сообщается.

Фото: Пресс-служба Lexus.