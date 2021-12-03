Любимова: Уникальный талант позволил Нине Ургант найти свой путь в искусстве

Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с уходом из жизни Нины Ургант, ее смерть она назвала "огромной потерей". Актриса театра и кино, народная артистка России умерла на 93-м году жизни.

- Уникальный талант, преданность избранному делу и обаяние позволили Нине Николаевне найти свой неповторимый путь в искусстве. Ее сценические работы интересны, самобытны и узнаваемы, а фильмы обогатили золотой фонд отечественного кинематографа, - отметила министр.

Она также добавила, что добрая память об актрисе сохранится и среди ее коллег по сцене, и в сердцах всех, кто знает и любит ее творчество. Напомним, информацию о кончине артистки подтвердили в Александринском театре, где Нина Николаевна прослужила более тридцати лет. Актриса умерла в своем доме. О месте и дате прощания и похорон станет известно позднее.