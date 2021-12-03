Матвиенко: Нина Ургант останется в памяти бесконечно талантливым человеком

Нина Ургант виртуозно владела тонкостями актерского мастерства и пронзительно тонко чувствовала характеры своих героинь, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Народная артистка РСФСР, лауреат государственной премии СССР Нина Ургант скончалась 3 декабря в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни.

"Ее творчество много лет дарило людям радость и душевное тепло. Это невосполнимая утрата для российского искусства, для всех нас", - говорится в телеграмме, которую Матвиенко направила в Александринский театр Санкт-Петербурга. Ее текст приводит пресс-служба Совфеда.

Спикер СФ подчеркнула, что Нина Ургант навсегда останется в памяти мудрым, отзывчивым и бесконечно талантливым человеком.

"Она была беззаветно предана своему делу, виртуозно владела тонкостями актерского мастерства и пронзительно тонко чувствовала характеры своих героинь. Нина Николаевна воплотила на экране и театральной сцене плеяду необычайно глубоких, душевных и жизненных образов. Работы с ее участием стали неотъемлемой частью отечественного театра и кинематографа", - написала Валентина Матвиенко.