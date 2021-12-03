МХАТ станет Художественным театром

МХАТ им. Горького меняет название на Художественный театр. Так он назывался прежде. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман. "Новое название театра будет старое: Художественный театр - МХАТ им. М. Горького", - сказал он, пояснив, что это возвращение к прежнему названию театра.

Также сейчас в СМИ снова поднимается вопрос об объединении двух театров - МХТ им. Чехова и МХАТа им. Горького. В интервью "РГ" Владимир Кехман заявил, что этот вопрос находится в компетенции Министерства культуры.

"Идея витает, она абсолютно справедлива, но не мне это решать, - рассказал "РГ" Кехман. - Есть руководители, которые примут решение, если посчитают, что оно правильное. За это время МХАТ и МХТ стали совершенно разными труппами. И объединить их можно только в случае, если появится мощнейшая фигура художественного руководителя, который заинтересует огромную труппу и будет для нее авторитетом. Я знаю такого человека, но пока не скажу. Это решение должно вызреть. Оно красивое: 2023-й - год 125-летия театра".

Сегодня в театре пройдет первая премьера после назначения нового руководителя. "Женщины Есенина" - спектакль Галины Полищук по мотивам книги Захара Прилепина. В главных ролях - Андрей Вешкурцев, Екатерина Стриженова, Алиса Гребенщикова, Агния Кузнецова.