МИД Беларуси назвал незаконными новые санкции Запада

Очередные санкции США, Канады и Великобритании в отношении белорусских должностных лиц и компаний, объявленные накануне, демонстрируют откровенное желание "воинствующих демократизаторов" поставить на колени неугодные им страны и народы.

Этот вывод содержится в опубликованном 3 декабря заявлении белорусского внешнеполитического ведомства. В нем, в частности, отмечается, что наспех состряпанные псевдооаргументы о "подрыве мира и безопасности в Европе" - и тем более об "эксплуатации уязвимых мигрантов" - абсолютно несостоятельны".

В Минске обращают внимание и на тот очевидный факт, что "в подрыве безопасности и миграционном кризисе виновата не Беларусь, а как раз западные государства, разрушившие мир и уклад жизни в странах - источниках миграции. Причем основной поток беженцев и мигрантов идет в Европу, отнюдь, не через Беларусь. И наши западные партнеры это прекрасно знают, но предпочитают не слушать и не слышать никаких аргументов".

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили о своем неоднократном предупреждении, что на все недружественные антибелорусские шаги последуют адекватные ответные меры. "Нашу страну и белорусский народ никому не удастся подмять под себя санкциями и ограничениями", - говорится в распространенном документе.

В нем уточняется, что единственный выход из сложившейся ситуации в отношениях с Западом - равноправный диалог и взаимовыгодное сотрудничество. "К такому диалогу и сотрудничеству мы готовы вернуться в любой момент", - подтверждают в МИД Беларуси.