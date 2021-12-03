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03.12.2021 02:26
Рубрика: Экономика

Многодетные семьи освобождаются от НДФЛ при продаже недвижимости

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8626)
Семьи с двумя и более детьми освобождаются от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ), полученные при продаже жилья в случае приобретения ими нового жилья для улучшения жилищных условий. Закон об этом публикует "Российская газета".
Льгота будет действовать для семей с детьми, получивших доход от продажи жилья с 1 января 2021 года. Фото: Роман Пименов/ ТАСС Льгота будет действовать для семей с детьми, получивших доход от продажи жилья с 1 января 2021 года. Фото: Роман Пименов/ ТАСС
Льгота будет действовать для семей с детьми, получивших доход от продажи жилья с 1 января 2021 года. Фото: Роман Пименов/ ТАСС

Речь идет о доходах, полученных при продаже квартир, жилых домов или их частей, которые были использованы для покупки нового жилья большей площади. На льготу могут претендовать родители или усыновители, у которых есть несовершеннолетние дети либо дети в возрасте до 24 лет, которые обучаются очно. На нее же может претендовать и один из детей.

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Ранее от налогообложения были освобождены продавцы недвижимости, владевшие ею не менее пяти (в некоторых случаях не менее трех лет), а все те, кто продавали недвижимость, приобретенную в пределах этого срока, обязаны были уплатить НДФЛ в размере 13%, говорит замгендиректора Амулекс.ру Юлия Галуева.

При этом должны соблюдаться некоторые условия. Так, новое жилье должно быть куплено в том же году, когда продавалось старое (либо не позже 30 апреля следующего года). Кадастровая стоимость продаваемой недвижимости не должна быть выше 50 млн рублей и быть больше кадастровой стоимости нового жилья. На момент продажи ни один из членов семьи не должен быть собственником какого-либо другого жилья, чья площадь превышала бы в совокупности половину приобретаемой недвижимости.

Как ранее пояснял председатель Госдумы Вячеслав Володин, этот закон имеет обратную силу. "Данная норма будет действовать в отношении доходов от продажи квартир, полученных начиная с 1 января 2021 года", - говорил он.

Кадастровая стоимость продаваемой недвижимости не должна превышать 50 миллионов рублей и быть выше кадастровой стоимости нового жилья

Изменения направлены на поддержку возможности семей с детьми улучшать свои жилищные условия. "Ограничения не позволяют воспользоваться льготой лицам, имеющим в собственности несколько объектов недвижимости или дорогостоящую (элитную) недвижимость. А наиболее важны подобные льготы лицам, получившим имущество в наследство", - подчеркивает Галуева.

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