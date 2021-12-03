Федеральный закон от 29 ноября 2021 г. N 382-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 18 ноября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 19 ноября 2021 года

Статья 1

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340, 3341; 2001, N 1, ст. 18; N 23, ст. 2289; N 33, ст. 3413, 3421, 3429; N 49, ст. 4564; N 53, ст. 5015, 5023; 2002, N 1, ст. 4; N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3021, 3027; 2003, N 1, ст. 2, 6; N 21, ст. 1958; N 28, ст. 2886; N 46, ст. 4435; N 52, ст. 5030; 2004, N 27, ст. 2711, 2715; N 31, ст. 3222, 3231; N 34, ст. 3517, 3518, 3520, 3522, 3524; N 45, ст. 4377; N 49, ст. 4840; 2005, N 1, ст. 30, 38; N 24, ст. 2312; N 25, ст. 2427; N 27, ст. 2710, 2713, 2717; N 30, ст. 3104, 3112, 3118, 3128, 3129, 3130; N 43, ст. 4350; N 52, ст. 5581; 2006, N 10, ст. 1065; N 23, ст. 2382; N 31, ст. 3433, 3436, 3443, 3450, 3452; N 45, ст. 4627, 4628, 4629; N 50, ст. 5279, 5286; 2007, N 1, ст. 20, 31, 39; N 13, ст. 1465; N 21, ст. 2461, 2462; N 22, ст. 2563; N 23, ст. 2691; N 31, ст. 3991, 4013; N 45, ст. 5416, 5417, 5432; N 49, ст. 6045, 6071; N 50, ст. 6237, 6245; 2008, N 18, ст. 1942; N 27, ст. 3126; N 30, ст. 3598, 3611, 3614, 3616; N 48, ст. 5504, 5519; N 49, ст. 5723, 5749; N 52, ст. 6237; 2009, N 1, ст. 13, 21, 22, 31; N 11, ст. 1265; N 18, ст. 2147; N 23, ст. 2772; N 29, ст. 3598, 3639, 3641; N 30, ст. 3739; N 39, ст. 4534; N 45, ст. 5271; N 48, ст. 5711, 5726, 5731, 5732, 5733, 5737; N 51, ст. 6153, 6155; N 52, ст. 6444, 6455; 2010, N 15, ст. 1737, 1746; N 19, ст. 2291; N 25, ст. 3070; N 31, ст. 4176, 4186, 4198; N 32, ст. 4298; N 40, ст. 4969; N 45, ст. 5756; N 47, ст. 6034; N 48, ст. 6247, 6248, 6249, 6250, 6251; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 7, 9, 21, 37; N 23, ст. 3265; N 24, ст. 3357; N 26, ст. 3652; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4566, 4575, 4583, 4587, 4593, 4596, 4597, 4606; N 45, ст. 6335; N 47, ст. 6610, 6611; N 48, ст. 6729, 6731; N 49, ст. 7014, 7016, 7017, 7037, 7043; N 50, ст. 7359; 2012, N 10, ст. 1164; N 19, ст. 2281; N 25, ст. 3268; N 26, ст. 3447; N 27, ст. 3588; N 31, ст. 4334; N 41, ст. 5526, 5527; N 49, ст. 6747, 6748, 6749, 6750, 6751; N 53, ст. 7584, 7596, 7603, 7604, 7619; 2013, N 14, ст. 1647; N 19, ст. 2321; N 23, ст. 2866, 2889; N 27, ст. 3444; N 30, ст. 4031, 4046, 4048, 4049, 4081, 4084; N 40, ст. 5033, 5037, 5038, 5039; N 44, ст. 5640, 5645, 5646; N 48, ст. 6165; N 49, ст. 6335; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6985; 2014, N 8, ст. 737; N 14, ст. 1544; N 16, ст. 1835, 1838; N 19, ст. 2313, 2321; N 23, ст. 2936, 2938; N 26, ст. 3373, 3393; N 30, ст. 4220, 4239; N 40, ст. 5315, 5316; N 45, ст. 6157; N 48, ст. 6647, 6657, 6660, 6661, 6663; 2015, N 1, ст. 13, 15, 16, 17, 18, 32, 33; N 10, ст. 1402; N 14, ст. 2023, 2024; N 24, ст. 3373, 3377; N 27, ст. 3968; N 29, ст. 4340; N 41, ст. 5632; N 48, ст. 6684, 6685, 6686, 6687, 6688, 6689, 6692, 6694; 2016, N 1, ст. 6, 16, 18; N 7, ст. 920; N 9, ст. 1169; N 15, ст. 2063, 2064; N 18, ст. 2504; N 22, ст. 3092; N 23, ст. 3298; N 26, ст. 3856, 3885; N 27, ст. 4158, 4175, 4176, 4180, 4181, 4182, 4184; N 49, ст. 6841, 6843, 6844, 6849, 6851; N 52, ст. 7497; 2017, N 1, ст. 4, 5, 16; N 11, ст. 1534; N 15, ст. 2131, 2133; N 30, ст. 4441, 4446, 4448, 4449; N 31, ст. 4803; N 40, ст. 5753; N 45, ст. 6578, 6579; N 47, ст. 6842; N 49, ст. 7305, 7306, 7307, 7313, 7314, 7315, 7316, 7318, 7320, 7322, 7323, 7324, 7325, 7326; 2018, N 1, ст. 20, 50; N 9, ст. 1289, 1291; N 18, ст. 2558, 2565, 2568, 2575; N 24, ст. 3410; N 27, ст. 3942; N 28, ст. 4143; N 30, ст. 4534; N 32, ст. 5087, 5090, 5093, 5094, 5095, 5096, 5127; N 45, ст. 6828, 6836, 6844, 6847; N 47, ст. 7135; N 49, ст. 7496, 7497, 7499; N 53, ст. 8416, 8419; 2019, N 16, ст. 1826; N 18, ст. 2202, 2225; N 22, ст. 2664, 2667; N 23, ст. 2906, 2908, 2920; N 25, ст. 3167; N 27, ст. 3523; N 30, ст. 4112, 4113, 4114; N 31, ст. 4414, 4427, 4428, 4443; N 39, ст. 5371, 5372, 5373, 5374, 5375, 5376, 5377; N 52, ст. 7777, 7778; 2020, N 12, ст. 1657; N 13, ст. 1857; N 14, ст. 2032; N 17, ст. 2699; N 21, ст. 3229; N 24, ст. 3746; N 29, ст. 4501, 4505, 4514; N 31, ст. 5024, 5025; N 42, ст. 6508, 6510, 6522, 6527, 6529; N 46, ст. 7212; N 48, ст. 7625, 7626, 7627; 2021, N 1, ст. 9; N 8, ст. 1198; N 17, ст. 2887; N 18, ст. 3047, 3048; N 24, ст. 4214, 4216, 4217; N 27, ст. 5133, 5136, 5137) следующие изменения:

1) в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 2 статьи 149 слова "до 31 декабря 2021 года" исключить;

2) в пункте 51 статьи 154 слова "и автомобилей" заменить словами "автомобилей и мотоциклов";

3) в статье 164:

а) в абзаце третьем подпункта 4 пункта 2 слова "до 31 декабря 2021 года" исключить;

б) в пункте 4 слова "и автомобилей" заменить словами ", автомобилей и мотоциклов";

4) абзац первый подпункта 2 пункта 3 статьи 170 дополнить словами "; операций по передаче на безвозмездной основе в государственную казну Российской Федерации объектов недвижимого имущества";

5) в пункте 1 статьи 181:

а) подпункт 1 после слов "спирт-сырец," дополнить словами "винный спирт, виноградный спирт,", после слов "алкогольной продукции" дополнить словами "и (или) законодательством о виноградарстве и виноделии";

б) в абзаце первом подпункта 2 слова "виноматериалов, виноградного сусла, фруктового сусла" заменить словами "плодового сусла, плодовых сброженных материалов";

в) подпункт 32 изложить в следующей редакции:

"32) виноградное сусло, плодовое сусло, плодовые сброженные материалы, вино наливом (виноматериал);";

г) подпункт 18 изложить в следующей редакции:

"18) виноград. В целях настоящей главы подакцизным признается виноград, использованный для производства вина, игристого вина, включая российское шампанское, крепленого (ликерного) вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, вина наливом, крепленого вина наливом (виноматериала) (вино наливом, крепленое вино наливом (виноматериал) далее в настоящей главе - виноматериалы), виноградного сусла или для производства спиртных напитков, являющихся винодельческой продукцией с объемной долей этилового спирта не менее 40 процентов, изготовленной из коньячного дистиллята полного цикла производства, выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее трех лет (далее в настоящей главе - спиртные напитки, произведенные по технологии полного цикла);";

д) дополнить подпунктами 21 и 22 следующего содержания:

"21) сталь жидкая, за исключением стали жидкой, предусмотренной подпунктом 22 настоящего пункта;

22) сталь жидкая, выплавляемая в мартеновских, индукционных и (или) электрических сталеплавильных печах, при условии, если доля массы лома черных металлов в общей массе сырья, использованного для производства стали, за налоговый период составляет не менее 80 процентов.";

6) в пункте 1 статьи 182:

а) подпункт 38 изложить в следующей редакции:

"38) использование винограда, принадлежащего налогоплательщику на праве собственности, для производства вина, игристого вина, включая российское шампанское, крепленого (ликерного) вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, виноматериалов, виноградного сусла, спиртных напитков, произведенных по технологии полного цикла, реализованных в налоговом периоде;";

б) дополнить подпунктами 41 и 42 следующего содержания:

"41) использование организацией стали жидкой, предусмотренной подпунктом 21 пункта 1 статьи 181 настоящего Кодекса, для получения продуктов (полупродуктов) металлургического производства (в том числе блюмов, слябов, других заготовок) путем литья.

Продуктами (полупродуктами) металлургического производства для целей настоящей главы признается продукция металлургического производства, полученная путем литья стали жидкой, соответствующая национальному стандарту, региональному стандарту, международному стандарту, а в случае отсутствия указанных стандартов стандарту (техническим условиям) налогоплательщика или лица, получающего соответствующие продукты (полупродукты) металлургического производства от налогоплательщика;

42) использование организацией стали жидкой, предусмотренной подпунктом 22 пункта 1 статьи 181 настоящего Кодекса, для получения продуктов (полупродуктов) металлургического производства (в том числе блюмов, слябов, других заготовок) путем литья.";

7) в пункте 1 статьи 183:

а) в подпункте 16:

в абзаце третьем слова "алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, в том числе виноматериалов" заменить словами "алкогольной продукции, в том числе виноматериалов, и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции";

в абзаце четвертом слова "алкогольной продукции и (или) виноматериалов" заменить словами "алкогольной продукции, в том числе виноматериалов";

б) дополнить подпунктами 25 и 26 следующего содержания:

"25) в отношении стали жидкой, предусмотренной подпунктом 21 пункта 1 статьи 181 настоящего Кодекса, - операции, указанные в подпунктах 1, 6 - 13 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса;

26) в отношении стали жидкой, предусмотренной подпунктом 22 пункта 1 статьи 181 настоящего Кодекса, - операции, указанные в подпунктах 1, 6 - 13 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, а также операция, указанная в подпункте 42 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

организация использует сталь жидкую для получения продуктов (полупродуктов) металлургического производства путем литья и при этом масса таких продуктов (полупродуктов) металлургического производства, оприходованных этой организацией за налоговый период, не превышает 1 000 тонн;

организация использует сталь жидкую для получения продуктов (полупродуктов) металлургического производства путем литья, непосредственно используемых в технологическом процессе производства продукции при осуществлении деятельности по классам 2540, 26, 28, 29, 30 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, или производит специальную сталь. Условие настоящего абзаца считается выполненным в случае, если соответствующая организация включена в перечень, утверждаемый федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере промышленного и оборонно-промышленного комплекса, по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации. При этом организация, производящая специальную сталь, включается в указанный перечень при условии производства такой организацией специальной стали не более 300 000 тонн в году, предшествующем году включения в указанный перечень, и применяет предусмотренное настоящим подпунктом освобождение в части использования стали жидкой, являющейся специальной сталью. Порядок ведения указанного перечня утверждается Правительством Российской Федерации.";

8) в статье 187:

а) пункт 20 изложить в следующей редакции:

"20. Налоговая база по объекту налогообложения, указанному в подпункте 38 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, определяется как объем (в тоннах) винограда, использованного для производства вина, игристого вина, включая российское шампанское, крепленого (ликерного) вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, виноматериалов, виноградного сусла, спиртных напитков, произведенных по технологии полного цикла, реализованных в налоговом периоде.";

б) дополнить пунктом 24 следующего содержания:

"24. Налоговая база по объектам налогообложения, указанным в подпунктах 21 и 22 пункта 1 статьи 181 настоящего Кодекса, определяется как масса (в тоннах) полученных путем литья стали жидкой продуктов (полупродуктов) металлургического производства (в том числе блюмов, слябов, других заготовок), оприходованных в налоговом периоде.";

9) в статье 193:

а) в пункте 1:

абзац первый подпункта 9 изложить в следующей редакции:

"9) виноград, использованный для производства вина, игристого вина, включая российское шампанское, крепленого (ликерного) вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, виноматериалов, виноградного сусла, спиртных напитков, произведенных по технологии полного цикла, реализованных в налоговом периоде:";

абзац первый подпункта 10 изложить в следующей редакции:

"10) виноградное сусло, плодовое сусло, плодовые сброженные материалы, виноматериалы, кроме крепленого вина наливом:";

абзац первый подпункта 11 изложить в следующей редакции:

"11) алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин (кроме крепленого (ликерного) вина), виноматериалов (кроме крепленого вина наливом), фруктовых вин, произведенных за пределами территории Российской Федерации (далее для целей настоящей главы - фруктовые вина), плодовой алкогольной продукции, игристых вин, включая российское шампанское, а также за исключением винных напитков, произведенных за пределами территории Российской Федерации (далее для целей настоящей главы - винные напитки), виноградосодержащих напитков, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина):";

абзац первый подпункта 12 изложить в следующей редакции:

"12) алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, виноматериалов, фруктовых вин, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, включая российское шампанское, сидра, пуаре, медовухи, а также за исключением винных напитков, виноградосодержащих напитков, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина):";

абзац первый подпункта 13 изложить в следующей редакции:

"13) вина (за исключением крепленых (ликерных) вин), фруктовые вина, плодовая алкогольная продукция:";

абзац первый подпункта 14 изложить в следующей редакции:

"14) винные напитки, виноградосодержащие напитки, плодовые алкогольные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) дистиллятов, и (или) крепленого (ликерного) вина:";

в абзаце первом подпункта 16 слово "(шампанские)" заменить словами ", включая российское шампанское";

б) дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания:

"13. Если иное не установлено настоящим пунктом, ставка акциза на сталь жидкую, предусмотренную подпунктом 21 пункта 1 статьи 181 настоящего Кодекса (Асж), определяется налогоплательщиком в рублях за 1 тонну по формуле:

Асж = Цсляб х ДИЗ х Р,

где Цсляб - средняя за соответствующий календарный месяц экспортная цена на слябы, определенная на условиях поставки "погрузка на судно (FOB)" в морских портах Российской Федерации, расположенных в Южном федеральном округе, выраженная в долларах США за 1 тонну;

ДИЗ - коэффициент, характеризующий рентную долю, принимаемый равным 0,027;

Р - среднее значение за календарный месяц курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, определяемое налогоплательщиком самостоятельно как среднеарифметическое значение курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, за все дни в календарном месяце.

Показатель Цсляб определяется в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий и рекламы, рассчитывается указанным федеральным органом исполнительной власти и подлежит размещению на его официальном сайте в сети "Интернет" до 10-го числа календарного месяца, следующего за налоговым периодом. В случае, если показатель Цсляб для соответствующего налогового периода не размещен (своевременно не размещен) на указанном официальном сайте, показатель Цсляб рассчитывается налогоплательщиком самостоятельно в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий и рекламы.

Рассчитанная ставка акциза на сталь жидкую АСЖ округляется до целого значения в соответствии с действующим порядком округления и признается для целей настоящей главы твердой (специфической) ставкой.

В случае, если значение показателя Цсляб, определенное для налогового периода, оказалось меньше 300 долларов США за 1 тонну, ставка акциза на сталь жидкую АСЖ принимается равной нулю.

14. Если иное не установлено настоящим пунктом, ставка акциза на сталь жидкую, предусмотренную подпунктом 22 пункта 1 статьи 181 настоящего Кодекса (АЭП), определяется налогоплательщиком в рублях за 1 тонну по формуле:

АЭП = 0,3 х (Цз х Р - Цл - 12 500 - 0,5 х РСТ),

где Цз - средняя за соответствующий календарный месяц экспортная цена на стальную заготовку, определенная на условиях поставки "погрузка на судно (FOB)" в морских портах Российской Федерации, расположенных в Южном федеральном округе, выраженная в долларах США за 1 тонну;

Р - величина, определяемая в порядке, установленном пунктом 13 настоящей статьи;

Цл - средняя за соответствующий календарный месяц цена продажи тонны стального лома 3А, определенная на условиях поставки "перевозка оплачена до (СРТ) железнодорожной станции" в Уральском федеральном округе, выраженная в рублях за 1 тонну (без учета налога на добавленную стоимость);

РСТ - значение, которое определяется налогоплательщиком самостоятельно и которое равно сумме документально подтвержденных расходов на приобретение указанным налогоплательщиком ферросплавов и легирующих элементов, использованных им для производства продуктов (полупродуктов) металлургического производства, оприходованных в налоговом периоде, в расчете на 1 тонну их массы.

Порядок определения значения РСТ и перечень ферросплавов и легирующих элементов, используемых налогоплательщиком для производства продуктов (полупродуктов) металлургического производства, устанавливаются принятой налогоплательщиком учетной политикой для целей налогообложения. Указанный порядок может быть изменен в случае изменения применяемой технологии производства продуктов (полупродуктов) металлургического производства либо с начала нового налогового периода, но не ранее чем по истечении 36 следующих подряд налоговых периодов, считая с налогового периода, в котором начал применяться порядок, в который вносятся изменения.

Рассчитанное значение РСТ округляется до целого значения в соответствии с действующим порядком округления.

Показатели Цз и Цл определяются в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий и рекламы, рассчитываются указанным федеральным органом исполнительной власти и подлежат размещению на его официальном сайте в сети "Интернет" до 10-го числа календарного месяца, следующего за налоговым периодом. В случае, если показатели Цз и (или) Цл для соответствующего налогового периода не размещены (своевременно не размещены) на указанном официальном сайте, показатели Цз и (или) Цл рассчитываются налогоплательщиком самостоятельно в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий и рекламы.

Рассчитанная ставка акциза на сталь жидкую Аэп округляется до целого значения в соответствии с действующим порядком округления и признается для целей настоящей главы твердой (специфической) ставкой.

В случае, если значение Аэп, определенное за налоговый период в порядке, установленном настоящим пунктом, оказалось более 1 000 рублей, в таком налоговом периоде ставка акциза на сталь жидкую Аэп принимается равной 1 000 рублей.

В случае, если значение Аэп, определенное за налоговый период в порядке, установленном настоящим пунктом, оказалось меньше нуля, в таком налоговом периоде ставка акциза на сталь жидкую Аэп принимается равной нулю.";

10) абзац первый пункта 8 статьи 194 изложить в следующей редакции:

"8. Организации, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной продукции (за исключением вин (кроме крепленых (ликерных) вин), виноматериалов (кроме крепленых вин наливом), плодовой алкогольной продукции, игристых вин, включая российское шампанское, сидра, пуаре, медовухи, пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, а также за исключением виноградосодержащих напитков, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина) и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции (за исключением плодовых сброженных материалов, виноградного сусла, плодового сусла), обязаны уплачивать в бюджет авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции (далее - авансовый платеж акциза), если иное не предусмотрено настоящим пунктом.";

11) в пункте 2 статьи 195:

а) абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

"По операции, указанной в подпункте 38 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, датой использования винограда признается последний день налогового периода, в котором осуществляется реализация произведенных из указанного винограда вина, игристого вина, включая российское шампанское, крепленого (ликерного) вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, виноматериалов, виноградного сусла и спиртных напитков, произведенных по технологии полного цикла, лицом, имеющим лицензию на производство, хранение и поставки произведенных вина (в том числе с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения), и (или) игристого вина (в том числе с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения), и (или) крепленого (ликерного) вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, либо лицом, имеющим лицензию на производство, хранение, поставки и розничную продажу произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции, либо лицом, имеющим лицензию, предусматривающую производство виноматериалов (за исключением крепленого вина наливом) и (или) виноградного сусла, либо лицом, имеющим лицензию, предусматривающую производство спиртных напитков, и лицензию полного цикла производства дистиллятов.";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"По операциям, указанным в подпунктах 41 и 42 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, датой использования стали жидкой признается день оприходования полученных из нее продуктов (полупродуктов) металлургического производства (в том числе блюмов, слябов, других заготовок).";

12) в пункте 4 статьи 199:

а) в абзаце первом цифры "1 - 12" заменить цифрами "1 - 13";

б) дополнить подпунктом 13 следующего содержания:

"13) сумма акциза, исчисленная налогоплательщиком по операциям, указанным в подпунктах 41 и 42 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, в стоимость продуктов (полупродуктов) металлургического производства (в том числе блюмов, слябов, других заготовок), полученных путем литья стали жидкой, предусмотренной подпунктами 21 и 22 пункта 1 статьи 181 настоящего Кодекса, не включается.";

13) в статье 200:

а) в абзаце первом пункта 2 слова "(за исключением виноматериалов, виноградного сусла, фруктового сусла) и (или) алкогольную продукцию (за исключением вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), сидра, пуаре, медовухи, пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята)" заменить словами "(за исключением плодовых сброженных материалов, виноградного сусла, плодового сусла) и (или) алкогольную продукцию (за исключением вин (кроме крепленых (ликерных) вин), виноматериалов (кроме крепленых вин наливом), фруктовых вин, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, включая российское шампанское, сидра, пуаре, медовухи, пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, а также винных напитков, виноградосодержащих напитков, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина)";

б) в пункте 19 слова "фруктового сусла" заменить словами "плодового сусла, плодовых сброженных материалов";

в) в пункте 31 абзацы пятый - десятый изложить в следующей редакции:

"1 - с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно при использовании винограда для производства реализованных в налоговом периоде вина, крепленого (ликерного) вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, виноматериалов и (или) виноградного сусла;

0,97 - с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно при использовании винограда для производства реализованных в налоговом периоде вина, крепленого (ликерного) вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, виноматериалов и (или) виноградного сусла;

0,94 - с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно при использовании винограда для производства реализованных в налоговом периоде вина, крепленого (ликерного) вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, виноматериалов и (или) виноградного сусла;

0,945 - с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно при использовании винограда для производства реализованных в налоговом периоде игристого вина, включая российское шампанское;

0,952 - с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно при использовании винограда для производства реализованных в налоговом периоде игристого вина, включая российское шампанское;

0,898 - с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно при использовании винограда для производства реализованных в налоговом периоде игристого вина, включая российское шампанское;";

абзацы четырнадцатый и пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"где Vгвп - объем произведенных из винограда и реализованных в налоговом периоде вина, и (или) игристого вина, включая российское шампанское, и (или) крепленого (ликерного) вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, и (или) виноматериалов, и (или) виноградного сусла, и (или) спиртных напитков, произведенных по технологии полного цикла, выраженный в литрах;

Vвд- количество винограда, использованного для производства реализованных в налоговом периоде вина, и (или) игристого вина, включая российское шампанское, и (или) крепленого (ликерного) вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, и (или) виноматериалов, и (или) виноградного сусла, и (или) спиртных напитков, произведенных по технологии полного цикла, выраженное в тоннах.";

г) дополнить пунктом 34 следующего содержания:

"34. Вычетам подлежат суммы акциза, исчисленные при совершении операций, указанных в подпунктах 41 и 42 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, в части, относящейся к стали жидкой, использованной налогоплательщиком для производства продуктов (полупродуктов) металлургического производства, направленных этим налогоплательщиком на переплавку для производства стали жидкой в целях получения продуктов (полупродуктов) металлургического производства путем литья, при условии представления документов, предусмотренных пунктом 32 статьи 201 настоящего Кодекса.";

14) в статье 201:

а) в пункте 19:

в подпункте 1 после слова "виноматериалов" дополнить словами ", плодовых сброженных материалов", слова "фруктового сусла" заменить словами "плодового сусла";

в подпункте 2 после слова "виноматериалов" дополнить словами ", плодовых сброженных материалов", слова "фруктовое сусло" заменить словами "плодовое сусло";

в подпункте 3 после слова "виноматериалов" дополнить словами ", плодовых сброженных материалов", слова "фруктового сусла" заменить словами "плодового сусла";

в подпункте 4 после слова "виноматериалы" дополнить словами ", плодовые сброженные материалы", слова "фруктовое сусло" заменить словами "плодовое сусло";

в подпункте 5 после слова "виноматериалы" дополнить словами ", плодовые сброженные материалы", слова "фруктовое сусло" заменить словами "плодовое сусло";

в подпункте 7 после слова "виноматериалов" дополнить словами ", плодовые сброженные материалы", слова "фруктового сусла" заменить словами "плодового сусла";

б) в пункте 29:

в подпункте 1 слово "копии" заменить словами "сведений о дате предоставления и регистрационном номере";

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) в случае использования винограда для производства вина (в том числе с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения), игристого вина (в том числе с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения), включая российское шампанское, крепленого (ликерного) вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения - сведений о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на производство, хранение и поставки произведенных вина (в том числе с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения), и (или) игристого вина (в том числе с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения), и (или) крепленого (ликерного) вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специального вина), либо сведений о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на производство, хранение, поставки и розничную продажу произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции, либо сведений о дате предоставления и регистрационном номере лицензии, предусматривающей производство виноматериалов (за исключением крепленного вина наливом) и (или) виноградного сусла;";

в подпункте 3 слова "копии лицензии на производство, хранение и поставки произведенных спиртных напитков" заменить словами "сведений о дате предоставления и регистрационном номере лицензии, предусматривающей производство спиртных напитков, и лицензии полного цикла производства дистиллятов";

подпункты 5 - 7 изложить в следующей редакции:

"5) реестра документов (накладной на внутреннее перемещение винограда, актов приема-передачи винограда между структурными подразделениями организации, актов списания винограда в производство), подтверждающих факт использования винограда для производства реализованных в налоговом периоде вина, игристого вина, включая российское шампанское, крепленого (ликерного) вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, виноматериалов, виноградного сусла, спиртных напитков, произведенных по технологии полного цикла, лицами, имеющими лицензии, указанные в подпунктах 1-3 настоящего пункта. Форма и порядок заполнения указанного реестра, порядок его представления в налоговые органы утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов;

6) реестра документов, подтверждающих факт оприходования (постановки на бухгалтерский учет) вина, игристого вина, включая российское шампанское, крепленого (ликерного) вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, виноматериалов, виноградного сусла, спиртных напитков, произведенных по технологии полного цикла, при производстве которых использован виноград, в отношении которого производится налоговый вычет. Форма и порядок заполнения указанного реестра, порядок его представления в налоговые органы утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов;

7) реестра документов, подтверждающих факт реализации налогоплательщиком в налоговом периоде произведенных им вина, игристого вина, включая российское шампанское, крепленого (ликерного) вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, виноматериалов, виноградного сусла, спиртных напитков, произведенных по технологии полного цикла, при производстве которых использован виноград, в отношении которого производится налоговый вычет. Форма и порядок заполнения указанного реестра, порядок его представления в налоговые органы утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.";

абзац девятый признать утратившим силу;

в) дополнить пунктом 32 следующего содержания:

"32. Налоговые вычеты, предусмотренные пунктом 34 статьи 200 настоящего Кодекса, производятся при представлении налогоплательщиком в налоговые органы:

1) документов, подтверждающих производство и оприходование продуктов (полупродуктов) металлургического производства, направленных налогоплательщиком на переплавку для производства стали жидкой в целях получения продуктов (полупродуктов) металлургического производства путем литья;

2) регистров аналитического учета, подтверждающих направление продуктов (полупродуктов) металлургического производства на переплавку для производства стали жидкой в целях получения продуктов (полупродуктов) металлургического производства путем литья.";

15) статью 204 дополнить пунктом 34 следующего содержания:

"34. При совершении операций, признаваемых объектом налогообложения в соответствии с подпунктами 41 и 42 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, уплата акциза производится не позднее 25-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором совершены соответствующие операции.";

16) в подпункте 3 пункта 1 статьи 212 слова "ценных бумаг, указанных в пункте 25 статьи 217 настоящего Кодекса, в случае их приобретения" заменить словами "государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг в случае приобретения таких государственных и муниципальных ценных бумаг";

17) статью 217:

а) дополнить пунктом 63 следующего содержания:

"63) доходы, полученные налогоплательщиком в виде грантов, премий, призов и (или) подарков в денежной и (или) натуральной формах по результатам участия в соревнованиях, конкурсах, иных мероприятиях, предоставленных, в том числе врученных в порядке исполнения договоров поручения, договоров комиссии или агентских договоров, организаторами таких соревнований, конкурсов, иных мероприятий, включенными в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень и являющимися:

некоммерческими организациями, учрежденными в соответствии с указами Президента Российской Федерации;

некоммерческими организациями, учредителями которых являются некоммерческие организации, указанные в абзаце втором настоящего пункта;";

б) дополнить пунктами 87 - 89 следующего содержания:

"87) доходы в виде призов в денежной и натуральной форме, полученные налогоплательщиками в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, актами Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации, законами и (или) иными актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации, решениями органов местного самоуправления за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в рамках стимулирующих мероприятий для граждан, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции;

88) доходы, возникающие в связи с выполнением мероприятий в целях догазификации населенных пунктов до границ земельных участков, принадлежащих налогоплательщикам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, при условии, что на основании актов Правительства Российской Федерации указанные мероприятия выполняются без взимания платы с налогоплательщиков;

89) доходы в виде оплаты труда работников в размере, не превышающем 12 792 рублей, выплаченные работодателями, получившими субсидии из федерального бюджета, предоставляемые субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции в целях частичной компенсации их затрат, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях нерабочих дней в октябре и ноябре 2021 года, а также с проведением в 2021 году мероприятий по адаптации к требованиям о посещении предприятий в отдельных сферах экономики при условии наличия QR-кодов и (или) к иным ограничениям деятельности, направленным на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции. Доходы, указанные в настоящем пункте, освобождаются от налогообложения однократно в календарном месяце получения такой субсидии или в следующем за ним календарном месяце.";

18) статью 2171 дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Доход от продажи объекта недвижимого имущества в виде комнаты, квартиры, жилого дома, части квартиры, части жилого дома (далее в настоящем пункте - жилое помещение) или доли в праве собственности на жилое помещение освобождается от налогообложения независимо от срока нахождения в собственности налогоплательщика продаваемого жилого помещения или доли в праве собственности на жилое помещение, если одновременно соблюдаются следующие условия:

налогоплательщик и (или) его супруг (супруга) являются родителями (усыновителями) не менее двух детей, не достигших возраста 18 лет (24 лет, если дети являются обучающимися по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность), или налогоплательщик является одним из указанных детей. Возраст детей для целей настоящего пункта определяется на дату государственной регистрации перехода права собственности от налогоплательщика к покупателю на проданное жилое помещение или долю в праве собственности на жилое помещение;

в календарном году, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности от налогоплательщика к покупателю на проданное жилое помещение или долю в праве собственности на жилое помещение, либо не позднее 30 апреля следующего календарного года налогоплательщиком (членами его семьи, указанными в абзаце втором настоящего пункта) на основании договора купли-продажи (договора мены) приобретено иное жилое помещение или доля в праве собственности на жилое помещение и осуществлена государственная регистрация перехода права собственности от продавца к налогоплательщику (членам его семьи, указанным в абзаце втором настоящего пункта) на приобретаемое жилое помещение (долю в праве собственности на жилое помещение) или осуществлена полная оплата стоимости приобретаемого налогоплательщиком (членами его семьи, указанными в абзаце втором настоящего пункта) жилого помещения или доли в праве собственности на жилое помещение в соответствии с договором участия в долевом строительстве (договором инвестирования долевого строительства или другим договором, связанным с долевым строительством), договором об участии в жилищно-строительном кооперативе, в которой для указанных целей не учитывается дополнительная оплата в связи с увеличением площади указанного жилого помещения после ввода в эксплуатацию соответствующего объекта строительства;

общая площадь приобретенного жилого помещения (общая площадь жилого помещения, указанная в полностью оплаченном договоре участия в долевом строительстве (договоре инвестирования долевого строительства или другом договоре, связанном с долевым строительством), договоре об участии в жилищно-строительном кооперативе) или его кадастровая стоимость, определяемые с учетом совокупного размера долей налогоплательщика и членов его семьи, указанных в абзаце втором настоящего пункта, превышает соответственно общую площадь в проданном жилом помещении или его кадастровую стоимость, определяемые с учетом совокупного размера долей налогоплательщика и членов его семьи, указанных в абзаце втором настоящего пункта;

кадастровая стоимость проданного жилого помещения независимо от размера продаваемой доли налогоплательщика в соответствующем праве собственности не превышает 50 миллионов рублей (если кадастровая стоимость может быть определена);

налогоплательщику, его супругу (супруге), его детям (в том числе усыновленным), не достигшим возраста 18 лет, его родителям (если налогоплательщик является лицом, не достигшим возраста, указанного в абзаце втором настоящего пункта) на дату государственной регистрации перехода права собственности от налогоплательщика к покупателю на проданное жилое помещение или долю в праве собственности на жилое помещение не принадлежит в совокупности более 50 процентов в праве собственности на иное жилое помещение с общей площадью, превышающей общую площадь в приобретенном жилом помещении, независимо от размера приобретаемой доли налогоплательщика в соответствующем праве собственности.

Если доход от продажи доли в праве собственности на жилое помещение, полученный налогоплательщиком, освобождается от налогообложения на основании настоящего пункта, доходы от продажи долей в таком жилом помещении, полученные его детьми (в том числе усыновленными) и подопечными, также освобождаются от налогообложения при условии, что их доли в праве собственности на такое жилое помещение проданы одновременно с долей налогоплательщика в праве собственности на такое жилое помещение.

В целях настоящего пункта кадастровая стоимость объекта недвижимого имущества (или соответствующая доля) определяется как кадастровая стоимость этого объекта (или соответствующая доля), внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января года, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности на проданный (приобретенный) объект недвижимого имущества, в случае образования объекта недвижимого имущества в течение налогового периода - как кадастровая стоимость этого объекта недвижимого имущества (или соответствующая доля), определенная на дату его постановки на государственный кадастровый учет.

В случае, если на основании абзаца восьмого настоящего пункта кадастровая стоимость объекта недвижимого имущества не может быть определена, в целях абзаца четвертого настоящего пункта проверяется выполнение условия только в части общей площади жилого помещения.";

19) абзац четвертый пункта 6 статьи 228 изложить в следующей редакции:

"общая сумма налога, исчисленная налоговым органом в порядке, установленном статьей 225 настоящего Кодекса, превышает совокупность суммы налога, исчисленной налоговыми агентами, суммы налога, исчисленной налогоплательщиками исходя из налоговой декларации, в отношении доходов налогоплательщика, дата получения которых относится к соответствующему налоговому периоду, и суммы налога, исчисленной налоговым органом с доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской Федерации, а также доходов в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов.";

20) в пункте 1 статьи 251:

а) подпункт 60 изложить в следующей редакции:

"60) в виде субсидий (за исключением субсидий на компенсацию процентных ставок по кредитам), полученных из федерального и (или) регионального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, налогоплательщиками, включенными по состоянию на дату получения субсидии в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) относящимися к социально ориентированным некоммерческим организациям;";

б) дополнить подпунктом 62 следующего содержания:

"62) доходы, указанные в пункте 63 статьи 217 настоящего Кодекса.";

21) пункт 10 статьи 258 признать утратившим силу;

22) абзац первый подпункта 1 пункта 2 статьи 2593 изложить в следующей редакции:

"1) в отношении амортизируемых основных средств, являющихся предметом договора финансовой аренды (договора лизинга).";

23) подпункт 10 пункта 1 статьи 264 изложить в следующей редакции:

"10) арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество (в том числе земельные участки). В случае, если в состав лизинговых платежей включена выкупная стоимость предмета лизинга, подлежащего по окончании срока действия договора лизинга передаче лизингополучателю в собственность на основании договора купли-продажи, лизинговые платежи учитываются в составе расходов за минусом этой выкупной стоимости;";

24) в пункте 1 статьи 265:

а) подпункт 197 после слова "собственность" дополнить словами "(возвращенного в рамках концессионного соглашения)";

б) дополнить подпунктом 198 следующего содержания:

"198) перечисленные бюджетными учреждениями в федеральный бюджет денежные средства, полученные от предоставления права использования исключительных прав на изобретения и (или) секреты производства (ноу-хау) в отношении вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции;";

25) пункт 81 статьи 272 признать утратившим силу;

26) в абзаце пятом подпункта 1 пункта 4 статьи 284 слова "эмитированным в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года включительно" заменить словами "эмитированным начиная с 1 января 2017 года";

27) в статье 33332.1:

а) в пункте 1:

в подпункте 1 цифры "110 000" заменить цифрами "135 000";

в подпункте 2 цифры "25 000" заменить цифрами "420 000";

в подпункте 4 цифры "60 000" заменить цифрами "135 000";

подпункты 5 и 6 признать утратившими силу;

в подпункте 13 цифры "145 000" заменить цифрами "172 000";

в подпункте 15 цифры "75 000" заменить цифрами "490 000";

в подпункте 17 цифры "145 000" заменить цифрами "253 000";

в подпункте 18 цифры "75 000" заменить цифрами "253 000";

б) в пункте 2:

в подпункте 3 цифры "45 000" заменить цифрами "250 000";

в подпункте 4 цифры "45 000" заменить цифрами "165 000";

в подпункте 5 цифры "145 000" заменить цифрами "207 000";

в подпункте 6 цифры "75 000" заменить цифрами "150 000";

в подпункте 8 цифры "75 000" заменить цифрами "115 000";

28) в статье 33332.2:

а) в пункте 1:

в подпункте 1 цифры "7 000" заменить цифрами "11 000";

в подпункте 2:

в абзаце втором цифры "45 000" заменить цифрами "72 000";

в абзаце третьем цифры "65 000" заменить цифрами "104 000";

в абзаце четвертом цифры "85 000" заменить цифрами "136 000";

в абзаце пятом цифры "115 000" заменить цифрами "184 000";

в подпункте 3 цифры "1 500" заменить цифрами "2 500";

в подпункте 4:

в абзаце втором цифры "20 000" заменить цифрами "32 000";

в абзаце третьем цифры "30 000" заменить цифрами "48 000";

в абзаце четвертом цифры "40 000" заменить цифрами "64 000";

в абзаце пятом цифры "55 000" заменить цифрами "104 000";

в подпункте 5 цифры "1 500" заменить цифрами "2 500";

б) в пункте 2:

в подпункте 1 цифры "7 000" заменить цифрами "11 000";

в подпункте 2:

в абзаце втором цифры "45 000" заменить цифрами "72 000";

в абзаце третьем цифры "65 000" заменить цифрами "104 000";

в абзаце четвертом цифры "85 000" заменить цифрами "136 000";

в абзаце пятом цифры "115 000" заменить цифрами "184 000";

в подпункте 3 цифры "1 500" заменить цифрами "2 500";

в подпункте 4:

в абзаце втором цифры "20 000" заменить цифрами "32 000";

в абзаце третьем цифры "30 000" заменить цифрами "48 000";

в абзаце четвертом цифры "40 000" заменить цифрами "64 000";

в абзаце пятом цифры "55 000" заменить цифрами "104 000";

в подпункте 5 цифры "1 500" заменить цифрами "2 500";

в подпункте 6:

в абзаце втором цифры "45 000" заменить цифрами "72 000";

в абзаце третьем цифры "65 000" заменить цифрами "104 000";

в абзаце четвертом цифры "85 000" заменить цифрами "136 000";

в абзаце пятом цифры "115 000" заменить цифрами "184 000";

в подпункте 7:

в абзаце втором цифры "20 000" заменить цифрами "32 000";

в абзаце третьем цифры "30 000" заменить цифрами "48 000";

в абзаце четвертом цифры "40 000" заменить цифрами "64 000";

в абзаце пятом цифры "55 000" заменить цифрами "104 000";

29) в статье 33332.3:

а) в подпункте 1 цифры "200 000" заменить цифрами "580 000";

б) в подпункте 2 цифры "50 000" заменить цифрами "220 000";

в) в подпункте 3 цифры "200 000" заменить цифрами "415 000";

30) дополнить статьей 33332.4 следующего содержания:

"Статья 33332.4. Размеры государственной пошлины за совершение действий уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при предоставлении, переоформлении и подтверждении разрешения на применение незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro

За совершение уполномоченным федеральным органом исполнительной власти действий при предоставлении, переоформлении и подтверждении разрешения на применение незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" государственная пошлина уплачивается в следующих размерах:

1) за предоставление разрешения на применение незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro - 9 500 рублей;

2) за переоформление разрешения на применение незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro - 2 500 рублей;

3) за подтверждение разрешения на применение незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro - 7 000 рублей;

4) за проведение экспертизы качества, безопасности и эффективности незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro в целях предоставления разрешения на его применение - 65 800 рублей;

5) за проведение экспертизы качества, безопасности и эффективности незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro в целях подтверждения разрешения на его применение - 54 500 рублей.";

31) пункт 2 статьи 337 дополнить подпунктом 61 следующего содержания:

"61) горно-химическое сырье, содержащее металлы (апатит- штаффелитовые, апатит-магнетитовые, маложелезистые апатитовые руды);";

32) в подпункте 3 пункта 2 статьи 338:

а) дополнить новым абзацем четвертым и абзацами пятым и шестым следующего содержания:

"калийных солей;

железной руды (за исключением окисленных железистых кварцитов);

горно-химического сырья, содержащего металлы (апатит- штаффелитовые, апатит-магнетитовые, маложелезистые апатитовые руды);";

б) абзац четвертый считать абзацем седьмым;

33) пункт 1 статьи 339 дополнить абзацем следующего содержания:

"Количество горно-химического сырья, содержащего металлы (апатит-штаффелитовые, апатит-магнетитовые, маложелезистые апатитовые руды), определяется в единицах массы, при этом массы полезных компонентов в составе этих видов горно-химического сырья не определяются.";

34) в статье 342:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Если иное не установлено пунктами 1 и (или) 21 настоящей статьи, налогообложение производится по одной из следующих налоговых ставок (в зависимости от вида добытого полезного ископаемого), умноженной на рентный коэффициент КРЕНТА, определяемый в соответствии со статьей 3428 настоящего Кодекса:

1) 1 рубль за 1 тонну калийных солей. При этом указанная налоговая ставка умножается на коэффициент ККС, определяемый в соответствии со статьей 34212 настоящего Кодекса;

2) 4,0 процента при добыче:

торфа;

горючих сланцев;

апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд;

3) 4,8 процента при добыче:

кондиционных руд черных металлов, за исключением железной руды (не включая окисленные железистые кварциты);

руд редких металлов, образующих собственные месторождения;

редких металлов, являющихся попутными компонентами в рудах других редких металлов, образующих собственные месторождения, рудах других полезных ископаемых, многокомпонентных комплексных рудах.

При добыче кондиционных руд черных металлов указанная налоговая ставка умножается на коэффициент, характеризующий способ добычи кондиционных руд черных металлов (Kподз), определяемый в соответствии со статьей 3421 настоящего Кодекса.

При добыче руд редких металлов (литий, бериллий, скандий, иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций, германий, ниобий, тантал, рений), образующих собственные месторождения, редких металлов, указанных в настоящем абзаце, являющихся попутными компонентами в рудах других редких металлов, образующих собственные месторождения, рудах других полезных ископаемых, многокомпонентных комплексных рудах, указанная налоговая ставка умножается на коэффициент, характеризующий особенности добычи редких металлов (КРМ), определяемый в соответствии со статьей 3427 настоящего Кодекса;

З1) 1 рубль за 1 тонну железной руды (за исключением окисленных железистых кварцитов). При этом указанная налоговая ставка умножается на коэффициент КЖР, определяемый в соответствии со статьей 3429 настоящего Кодекса.

При добыче железной руды указанная налоговая ставка умножается на коэффициент, характеризующий способ добычи (Кподз), определяемый в соответствии со статьей 3421 настоящего Кодекса;

4) 5,5 процента при добыче:

сырья радиоактивных металлов;

горно-химического неметаллического сырья (за исключением калийных солей, апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд);

неметаллического сырья, используемого в основном в строительной индустрии;

соли природной и чистого хлористого натрия;

подземных промышленных и термальных вод;

нефелинов, бокситов;

5) 6,0 процента при добыче:

горнорудного неметаллического сырья;

битуминозных пород;

концентратов и других полупродуктов, содержащих золото;

иных полезных ископаемых, не включенных в другие группировки;

6) 6,5 процента при добыче:

концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы (за исключением золота);

драгоценных металлов, являющихся полезными компонентами многокомпонентной комплексной руды (за исключением золота);

кондиционного продукта пьезооптического сырья, особо чистого кварцевого сырья и камнесамоцветного сырья;

7) 7,5 процента при добыче минеральных вод и лечебных грязей;

8) 8,0 процента при добыче:

кондиционных руд цветных металлов (за исключением нефелинов и бокситов);

многокомпонентных комплексных руд и полезных компонентов многокомпонентных комплексных руд, за исключением драгоценных и редких металлов, а также за исключением многокомпонентных комплексных руд, добываемых на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Красноярского края;

природных алмазов и других драгоценных и полудрагоценных камней;

9) 766 рублей (на период с 1 января по 31 декабря 2015 года включительно), 857 рублей (на период с 1 января по 31 декабря 2016 года включительно), 919 рублей (на период с 1 января 2017 года) за 1 тонну добытой нефти обессоленной, обезвоженной и стабилизированной (за исключением нефти, добытой на участках недр, в отношении которой в течение всего налогового периода исчисляется налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья). При этом указанная налоговая ставка умножается на коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на нефть (Кц). Полученное произведение уменьшается на величину показателя ДМ, характеризующего особенности добычи нефти. Величина показателя Дм определяется в порядке, установленном статьей 3425 настоящего Кодекса.

В случае, если рассчитанная в соответствии с абзацем первым настоящего подпункта разность принимает отрицательное значение, такая разность принимается равной нулю;

91) 1 рубль за 1 тонну нефти обессоленной, обезвоженной и стабилизированной, добытой на участках недр, в отношении которой в течение всего налогового периода исчисляется налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. При этом указанная налоговая ставка умножается на коэффициент, характеризующий уровень налогообложения нефти, добываемой на участках недр, в отношении которой исчисляется налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (Кндд), определяемый в соответствии со статьей 3426 настоящего Кодекса.

В случае направления в соответствии со статьей ЗЗЗ44 настоящего Кодекса в налоговый орган уведомления об освобождении от исполнения обязанностей налогоплательщика по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья в отношении участков недр, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи ЗЗЗ44 настоящего Кодекса, при добыче нефти обессоленной, обезвоженной и стабилизированной, добытой на таких участках недр, ставка налога на добычу полезных ископаемых применяется в соответствии с подпунктом 9 настоящего пункта начиная с 1 января года вступления в силу главы 254 настоящего Кодекса (с 1 января года, следующего за годом, в котором запасы нефти впервые поставлены на государственный баланс запасов полезных ископаемых, - для участков недр, по которым такие запасы отсутствуют в государственном балансе запасов полезных ископаемых на 1 января 2018 года).

В случае направления в соответствии со статьей 33344 настоящего Кодекса в налоговый орган уведомления (повторного уведомления) об освобождении от исполнения обязанностей налогоплательщика по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья в отношении участков недр, указанных в подпункте 5 пункта 1 статьи 33345 настоящего Кодекса, при добыче нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной, добытой на таких участках недр, налоговая ставка, установленная подпунктом 9 настоящего пункта, применяется:

с 1 января 2020 года в отношении участков недр, по которым запасы нефти поставлены на государственный баланс запасов полезных ископаемых до 1 января 2019 года;

с 1 января года, следующего за годом, в котором запасы нефти впервые поставлены на государственный баланс запасов полезных ископаемых, в отношении участков недр, по которым такие запасы отсутствуют в государственном балансе запасов полезных ископаемых на 1 января 2019 года;

10) 42 рубля за 1 тонну добытого газового конденсата из всех видов месторождений углеводородного сырья. При этом указанная налоговая ставка умножается на базовое значение единицы условного топлива (Еут), на коэффициент, характеризующий степень сложности добычи газа горючего природного и (или) газового конденсата из залежи углеводородного сырья (Кс), и на корректирующий коэффициент Ккм, определяемые в соответствии со статьей 3424 настоящего Кодекса. Полученное произведение увеличивается на величину, равную произведению показателя КМАН, определяемого в порядке, установленном пунктом 7 статьи 3425 настоящего Кодекса, и коэффициента, характеризующего количество добытого газового конденсата без учета широкой фракции легких углеводородов, в отношении которой коэффициент КМАН не применяется, и равного 0,75. Налоговая ставка, исчисленная в соответствии с настоящим подпунктом, округляется до полного рубля в соответствии с действующим порядком округления;

11) 35 рублей за 1000 кубических метров газа при добыче газа горючего природного из всех видов месторождений углеводородного сырья. При этом указанная налоговая ставка умножается на базовое значение единицы условного топлива (Еут) и на коэффициент, характеризующий степень сложности добычи газа горючего природного и (или) газового конденсата из залежи углеводородного сырья (Кс), определяемые в соответствии со статьей 3424 настоящего Кодекса. Полученное произведение суммируется со значением показателя, характеризующего расходы на транспортировку газа горючего природного (Тг), определяемым в соответствии со статьей 3424 настоящего Кодекса. Если полученная сумма оказалась меньше 0, значение налоговой ставки принимается равным 0. Налоговая ставка, исчисленная в соответствии с настоящим подпунктом, округляется до полного рубля в соответствии с действующим порядком округления;

12) 47 рублей за 1 тонну добытого антрацита. При этом указанная налоговая ставка умножается на коэффициент-дефлятор, устанавливаемый по данному виду угля ежеквартально на каждый следующий квартал и учитывающий изменение цен на уголь в Российской Федерации за предыдущий квартал, а также на коэффициенты-дефляторы, которые применялись ранее в соответствии с настоящим пунктом. Коэффициент-дефлятор определяется и подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

13) 1 рубль за 1 тонну добытого угля коксующегося. При этом указанная налоговая ставка умножается на коэффициент Куг, определяемый в соответствии со статьей 34211 настоящего Кодекса;

14) 11 рублей за 1 тонну добытого угля бурого. При этом указанная налоговая ставка умножается на коэффициент-дефлятор, устанавливаемый по данному виду угля ежеквартально на каждый следующий квартал и учитывающий изменение цен на уголь в Российской Федерации за предыдущий квартал, а также на коэффициенты-дефляторы, которые применялись ранее в соответствии с настоящим пунктом. Коэффициент-дефлятор определяется и подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

15) 24 рубля за 1 тонну добытого угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого. При этом указанная налоговая ставка умножается на коэффициент-дефлятор, устанавливаемый по данному виду угля ежеквартально на каждый следующий квартал и учитывающий изменение цен на уголь в Российской Федерации за предыдущий квартал, а также на коэффициенты-дефляторы, которые применялись ранее в соответствии с настоящим пунктом. Коэффициент-дефлятор определяется и подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

16) 1 рубль за 1 тонну многокомпонентной комплексной руды, добываемой на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Красноярского края, содержащей медь, никель и (или) металлы платиновой группы. При этом указанная налоговая ставка умножается на коэффициент Кмкр, определяемый в соответствии со статьей 34210 настоящего Кодекса;

17) 270 рублей за 1 тонну многокомпонентной комплексной руды, не содержащей медь, и (или) никель, и (или) металлы платиновой группы, добываемой на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Красноярского края;

18) 82 рубля за 1 тонну апатит-штаффелитовых руд;

19) 207 рублей за 1 тонну апатит-магнетитовых руд;

20) 132 рубля за 1 тонну маложелезистых апатитовых руд.";

б) в пункте 22 слова "12 - 15 пункта 2" заменить словами "12, 14 и 15 пункта 2";

в) дополнить пунктом 23 следующего содержания:

"23. Налогоплательщики - участники Особой экономической зоны в Магаданской области, осуществляющие добычу полезных ископаемых, за исключением углеводородного сырья и общераспространенных полезных ископаемых, на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Магаданской области, применяют налоговые ставки, установленные пунктом 2 настоящей статьи, с коэффициентом 0,6.";

35) в пункте 6 статьи З423 слова "инвестиционной декларации" заменить словами "соглашении об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития";

36) в статье 3428:

а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Рентный коэффициент КРЕНТА принимается равным 7 в отношении апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд, если иное не предусмотрено подпунктом 3 пункта 3 настоящей статьи.";

б) в пункте 3:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) налоговых ставок, установленных подпунктами З1, 7, 9-15, 16 (если иное не предусмотрено пунктом 2 настоящей статьи), 18-20 пункта 2 статьи 342 настоящего Кодекса;";

в абзаце первом подпункта 3 слова "подпунктами 1-6, подпунктом 8, подпунктами 16-17" заменить словами "подпунктами 1-3, 4-6, 8 и 17";

37) дополнить статьей 3429 следующего содержания:

"Статья 3429. Порядок определения и применения коэффициента КЖР

1. Если иное не установлено настоящей статьей, коэффициент Кжр определяется по следующей формуле:

Кжр = Цжр х 0,048 х (СЖр/62%) х Р,

где Цжр - средняя за налоговый период мировая цена на железную руду (с содержанием железа 62 процента) в соответствии с индексом SGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures / Options, определяемая в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий и рекламы, в долларах США за 1 тонну. Показатель Цжр рассчитывается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий и рекламы, и подлежит размещению на официальном сайте указанного федерального органа исполнительной власти в сети "Интернет" до 10-го числа календарного месяца, следующего за налоговым периодом. В случае, если показатель Цжр не размещен (своевременно не размещен) на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий и рекламы, данный показатель рассчитывается налогоплательщиком самостоятельно в порядке, установленном указанным федеральным органом исполнительной власти;

Сжр - содержание (в процентах) железа в руде на соответствующем участке недр в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых, утвержденного в году, предшествующем году налогового периода;

Р - среднее значение за налоговый период курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, определяемое налогоплательщиком самостоятельно как среднеарифметическое значение курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, за все дни в календарном месяце.

Рассчитанный в порядке, определенном настоящей статьей, коэффициент Кжр округляется до первого знака после запятой в соответствии с действующим порядком округления.

2. В случае, если значение показателя Цжр, определенное для налогового периода, оказалось меньше 60 долларов США за 1 тонну, значение коэффициента Кжр для налогового периода принимается равным произведению 0,63 доллара США и среднего значения за налоговый период курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации (Р).

3. Коэффициент Кжр определяется как произведение 0,18 доллара США и среднего значения за налоговый период курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации (Р), в течение сроков, предусмотренных настоящим пунктом, в случае, если деятельность по добыче железных руд на участках недр, степень выработанности запасов которых по состоянию на 1 января 2021 года составляет менее 1 процента, является частью нового инвестиционного проекта, в отношении которого налогоплательщиком заключено и действует соглашение о защите и поощрении капиталовложений либо исполнено такое соглашение.

Коэффициент Кжр определяется в порядке, установленном настоящим пунктом, до истечения пятнадцати следующих подряд календарных лет, начинающихся с года начала промышленной добычи полезных ископаемых на участке недр, или до истечения срока действия соглашения о защите и поощрении капиталовложений в зависимости от того, какой срок истекает позднее.

В целях настоящего пункта степень выработанности запасов полезного ископаемого, год начала промышленной добычи полезных ископаемых на участке недр определяются в порядке, установленном пунктом 11 статьи 3428 настоящего Кодекса.";

38) дополнить статьей 34210 следующего содержания:

"Статья 34210. Порядок определения и применения коэффициента КМКР

1. Если иное не установлено настоящей статьей, коэффициент КМКР определяется по следующей формуле:

Кмкр = (См х Цм х (1 - П) + Сн х Цн х (1 - П) + Спл х Цпл х (1 - П) + Сп х Цп х (1 - П) + С3 х Цз х (1 - П) + СКБ х ЦкБ х (1 - П)) х 0,06 х Р,

где См, Сн, Спл, Ссп, С3, СКБ - содержание (в долях) соответственно меди, никеля, палладия, металлов платиновой группы (за исключением палладия), золота, кобальта в 1 тонне многокомпонентной комплексной руды, добываемой на участке недр, определяемое налогоплательщиком самостоятельно в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых, утвержденного в году, предшествующем году налогового периода, как частное от деления величины изменения запасов каждого из указанных в настоящем абзаце полезных ископаемых всех категорий в результате его добычи на участке недр (в тоннах) на соответствующий совокупный объем добытой на участке недр руды (в тоннах). Показатели См, Сн, СПл, Сп, С3, СКБ округляются до восьмого знака после запятой в соответствии с действующим порядком округления;

Цм, Цн, Цпл, Цп, Цз, Цкб - средние за налоговый период цены на мировых рынках соответственно меди, никеля, палладия, платины, золота, кобальта, выраженные в долларах США за 1 тонну. В случае, если мировая цена палладия, платины или золота в соответствии с правилами биржи определяется на единицу измерения веса, равную тройской унции, она подлежит пересчету в целях приведения к цене за 1 тонну путем умножения на 32 150,75. Средние за налоговый период цены на мировых рынках меди, никеля, палладия, платины, золота, кобальта определяются в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий и рекламы. Значения показателей Цм, Цн, Цпл, Цп, Цз, Цкб округляются до первого знака после запятой в соответствии с действующим порядком округления. Показатели Цм, Цн, Цпл, Цп, Цз, Цкб рассчитываются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий и рекламы, и подлежат размещению на официальном сайте указанного федерального органа исполнительной власти в сети "Интернет" до 10-го числа календарного месяца, следующего за налоговым периодом. В случае, если показатели Цм, и (или) Цн, и (или) Цпл, и (или) Цп, и (или) Цз, и (или) Цкб не размещены (своевременно не размещены) на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий и рекламы, указанные показатели рассчитываются налогоплательщиком самостоятельно в порядке, установленном указанным федеральным органом исполнительной власти;

П - потери при извлечении из многокомпонентной комплексной руды меди, никеля, палладия, платины, золота, кобальта в процессе дальнейшей переработки (обогащения, технологического передела) добытого полезного ископаемого. Значение показателя П принимается равным 0,15;

Р - среднее значение за налоговый период курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, определяемое налогоплательщиком самостоятельно как среднеарифметическое значение курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, за все дни в календарном месяце.

Коэффициент КМКР, рассчитанный в порядке, определенном настоящей статьей, округляется до первого знака после запятой в соответствии с действующим порядком округления.

2. Если иное не установлено пунктом 3 настоящей статьи и если коэффициент Кмкр, рассчитанный в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, принимает значение меньшее, чем 2 555, значение коэффициента Кмкр принимается равным 2 555.

3. Коэффициент КМкр принимается равным 730 в течение сроков, установленных настоящим пунктом, при добыче многокомпонентных комплексных руд, содержащих медь, и (или) никель, и (или) металлы платиновой группы, на участках недр, расположенных полностью или частично в Красноярском крае, степень выработанности запасов которых по состоянию на 1 января 2021 года составляет менее 1 процента, и при условии, что деятельность по добыче указанных полезных ископаемых на таких участках недр является частью нового инвестиционного проекта, в отношении которого налогоплательщиком заключено и действует соглашение о защите и поощрении капиталовложений либо исполнено такое соглашение.

Коэффициент КМКР принимается равным 730 по основаниям, указанным в настоящем пункте, до истечения пятнадцати следующих подряд календарных лет, начинающихся с года начала промышленной добычи полезных ископаемых на участке недр, или до истечения срока действия соглашения о защите и поощрении капиталовложений в зависимости от того, какой срок истекает позднее.

4. Степень выработанности запасов полезного ископаемого, год начала промышленной добычи полезного ископаемого на участке недр определяются в порядке, установленном пунктом 11 статьи 3428 настоящего Кодекса.";

39) дополнить статьей 34211 следующего содержания:

"Статья 34211. Порядок определения и применения коэффициента Куг

1. Если иное не установлено настоящей статьей, коэффициент Куг определяется по следующей формуле:

Куг = Цуг X 0,015 х Р,

где Цуг - средняя за налоговый период мировая цена на уголь коксующийся в соответствии с индексом SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal OTC Futures / Options, выраженная в долларах США за 1 тонну. Показатель Цуг определяется в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий и рекламы, рассчитывается указанным федеральным органом исполнительной власти и подлежит размещению на его официальном сайте в сети "Интернет" до 10-го числа календарного месяца, следующего за налоговым периодом. В случае, если показатель Цуг не размещен (своевременно не размещен) на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий и рекламы, указанный показатель рассчитывается налогоплательщиком самостоятельно в порядке, установленном указанным федеральным органом исполнительной власти;

Р - среднее значение за налоговый период курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, определяемое налогоплательщиком самостоятельно как среднеарифметическое значение курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, за все дни в календарном месяце.

Коэффициент КуГ, рассчитанный в порядке, определенном настоящей статьей, округляется до первого знака после запятой в соответствии с действующим порядком округления.

2. В случае, если значение показателя Цуг, определенное для налогового периода, оказалось меньше 100 долларов США за 1 тонну, значение коэффициента Куг в таком налоговом периоде принимается равным произведению 1 доллара США и среднего значения за налоговый период курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации (Р).";

40) дополнить статьей 34212 следующего содержания:

"Статья 34212. Порядок определения и применения коэффициента Ккс

1. Коэффициент Ккс определяется по следующей формуле:

Ккс = 0,038 х (Скс / Оке) + Ркс,

где Скс - стоимость добытой руды за налоговый период, определяемая в соответствии со статьей 340 настоящего Кодекса;

Окс - количество в тоннах добытой руды за налоговый период;

Ркс - величина, которая принимает следующие значения:

О - в случае, если в налоговом периоде в отношении налоговой ставки, установленной подпунктом 1 пункта 2 статьи 342 настоящего Кодекса, применяется рентный коэффициент КРЕНТА, равный 1, в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 3428 настоящего Кодекса;

24,3 - в иных случаях.

2. Коэффициент Ккс, рассчитанный в порядке, определенном настоящей статьей, округляется до первого знака после запятой в соответствии с действующим порядком округления.";

41) в статье 343:

а) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:

"Сумма налога по добытым полезным ископаемым, налоговая база при добыче которых в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 338 настоящего Кодекса определяется как их количество, исчисляется как произведение соответствующей налоговой ставки и величины налоговой базы.";

б) дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10. Сумма налога, исчисленная налогоплательщиком за налоговый период при добыче железной руды по налоговой ставке, установленной подпунктом З1 пункта 2 статьи 342 настоящего Кодекса, уменьшается на сумму исчисленного налогоплательщиком за этот же налоговый период налога при добыче окисленных железистых кварцитов, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

В случае, если рассчитанная в соответствии с абзацем первым настоящего пункта разность принимает отрицательное значение, такая разность принимается равной нулю.

Указанное в настоящем пункте уменьшение не производится в случае, если значение показателя ЦЖР, определенное для налогового периода в соответствии со статьей 3429 настоящего Кодекса, оказалось меньше 60 долларов США за 1 тонну.";

42) статью 3432 дополнить пунктом З8 следующего содержания:

"З8. Налогоплательщик вправе уменьшить общую сумму налога, исчисленную при добыче нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной на участках недр, отвечающих условиям, установленным настоящим пунктом, на сумму налогового вычета, определяемого в порядке, установленном настоящим пунктом (далее в настоящем пункте - налоговый вычет).

Налоговый вычет применяется при добыче нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной на участках недр, которые расположены полностью или частично в границах Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, лицензии на пользование которыми выданы до 1 января 2018 года и начальные извлекаемые запасы нефти на каждом из которых составляют не менее 450 миллионов тонн и не более 470 миллионов тонн по состоянию на 1 января 2018 года.

Сумма налогового вычета определяется в совокупности по всем таким участкам недр в следующем порядке:

833 миллиона рублей - в случае, если средний за налоговый период уровень цен нефти сорта "Юралс", выраженный в долларах США, за баррель (Ц), определенный для налогового периода в порядке, установленном пунктом 3 статьи 342 настоящего Кодекса, оказался выше базовой цены на нефть, определенной в порядке, установленном пунктом 4 статьи 966 Бюджетного кодекса Российской Федерации, для года налогового периода;

0 рублей - в случае, если средний за налоговый период уровень цен нефти сорта "Юралс", выраженный в долларах США, за баррель (Ц), определенный для налогового периода в порядке, установленном пунктом 3 статьи 342 настоящего Кодекса, оказался ниже базовой цены на нефть или равным базовой цене на нефть, определенной в порядке, установленном пунктом 4 статьи 966 Бюджетного кодекса Российской Федерации, для года налогового периода.

Для целей настоящего пункта значение базовой цены на нефть округляется до второго знака после запятой в соответствии с действующим порядком округления.

Налоговый вычет применяется при условии заключения налогоплательщиком, владеющим лицензиями на пользование участками недр, указанными в настоящем пункте, инвестиционного соглашения о стимулировании добычи нефти на указанных участках недр (далее в настоящем пункте - соглашение о добыче) в порядке, установленном пунктом З3 настоящей статьи, с учетом следующих особенностей:

предельный размер налогового вычета в налоговом периоде по каждому участку недр, являющемуся предметом соглашения о добыче, указанный в соглашении о добыче, не может превышать 833 миллиона рублей за налоговый период в совокупности по всем участкам недр, являющимся предметом соглашения о добыче;

планируемый объем добычи нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной в тоннах в год в совокупности по всем участкам недр, являющимся предметом соглашения о добыче, указывается в соглашении о добыче на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2033 года включительно в условиях отсутствия налогового вычета;

налогоплательщики вправе заключить соглашение о добыче до 1 июля 2022 года. С 1 июля 2022 года заключение соглашений о добыче не допускается;

основанием для отказа в заключении соглашения о добыче помимо оснований, указанных в пункте З3 настоящей статьи, является указание в соглашении о добыче предельного размера налогового вычета за налоговый период в совокупности по всем участкам недр, являющимся предметом соглашения о добыче, превышающего 833 миллиона рублей.

В целях настоящего пункта временным интервалом признается период с 31 декабря 2021 года до истечения трех следующих подряд календарных лет, шести следующих подряд календарных лет, девяти следующих подряд календарных лет или двенадцати следующих подряд календарных лет.

Если сумма налоговых вычетов за все налоговые периоды, дата начала которых приходится на соответствующий временной интервал, превысила условную сумму дополнительных доходов бюджета, определенную для такого временного интервала в порядке, установленном пунктом 33 настоящей статьи, сумма налоговых вычетов в части такого превышения (далее в настоящем пункте - сумма превышения) подлежит уплате в бюджет в срок до 31 марта года, непосредственно следующего за последним годом соответствующего временного интервала.

Налоговый вычет не применяется начиная с налогового периода, в котором сумма налоговых вычетов, предоставленных на основе соглашения о добыче (с учетом налоговых вычетов, относящихся к суммам превышения), впервые оказалась более 99 960 миллионов рублей (далее в настоящем пункте - пороговая величина вычета). При этом, если по итогам двенадцати следующих подряд календарных лет начиная с 31 декабря 2021 года сумма налоговых вычетов (с учетом налоговых вычетов, относящихся к суммам превышения) за все налоговые периоды, дата начала которых приходится на такой временной интервал, оказалась менее суммы условных дополнительных доходов бюджета, рассчитанных для такого временного интервала, и ранее налогоплательщиком осуществлялась уплата в бюджет сумм превышения, для целей настоящего абзаца пороговая величина вычета увеличивается на суммы превышения, уплаченные в бюджет.";

43) пункт 1 статьи 3451 изложить в следующей редакции:

"1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий в установленном порядке ведение государственного баланса запасов полезных ископаемых, направляет в налоговые органы данные государственного баланса запасов полезных ископаемых на 1-е число каждого календарного года, включающие в том числе следующие сведения:

1) наименование пользователя недр, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет;

2) реквизиты лицензии на право пользования недрами;

3) сведения по каждому виду углеводородного сырья, указанному в подпункте 3 пункта 2 статьи 337 настоящего Кодекса, в том числе:

сведения о накопленной добыче (включая потери при добыче) и начальных извлекаемых запасах, утвержденных в установленном порядке, с учетом прироста и списания запасов (за исключением списания запасов добытых полезных ископаемых и потерь при добыче) всех категорий по каждому конкретному участку недр, а также по каждой конкретной залежи углеводородного сырья, указанной в подпунктах 2-4 пункта 1 статьи 3422 настоящего Кодекса;

показатели проницаемости и эффективной нефтенасыщенной толщины пласта по залежи углеводородного сырья;

наименование продуктивных отложений, к которым отнесена залежь углеводородного сырья;

сведения о накопленной добыче каждого вида углеводородного сырья на новом морском месторождении углеводородного сырья (включая потери при добыче) и его начальных запасах (для нефти - начальных извлекаемых запасах), утвержденных в установленном порядке, с учетом прироста и списания запасов полезного ископаемого (за исключением списания запасов добытого полезного ископаемого и потерь при добыче) всех категорий по каждому месторождению (залежи) углеводородного сырья;

сведения о месторождениях, предусмотренные пунктом 6 статьи 338 настоящего Кодекса;

сведения о минимальной глубине залегания залежи углеводородного сырья;

4) сведения о добыче антрацита, угля коксующегося, угля бурого и угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, и фактических потерях при добыче (в разрезе пластов);

5) сведения о добыче руд, содержащих черные, цветные, редкие и драгоценные металлы, о долях содержания металлов в руде, а также потерях металлов при добыче соответствующих руд;

6) сведения о добыче (включая потери при добыче) полезных ископаемых, не указанных в подпунктах 3-5 настоящего пункта, о накопленной добыче (включая потери при добыче) и начальных извлекаемых запасах, утвержденных в установленном порядке, с учетом прироста и списания запасов (за исключением списания запасов добытых полезных ископаемых и потерь при добыче) всех категорий по каждому конкретному участку недр.";

44) подпункт 2 пункта 6 статьи 3462 изложить в следующей редакции:

"2) организации и индивидуальные предприниматели, производящие подакцизные товары, за исключением подакцизного винограда, вина, игристого вина, включая российское шампанское, виноматериалов, виноградного сусла, произведенных из винограда собственного производства;";

45) подпункт 8 пункта 3 статьи 34612 изложить в следующей редакции:

"8) организации и индивидуальные предприниматели, производящие подакцизные товары (за исключением подакцизного винограда, вина, игристого вина, включая российское шампанское, виноматериалов, виноградного сусла, произведенных из винограда собственного производства), а также осуществляющие добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;";

46) статью 3561 дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:

"3. От уплаты налога освобождаются следующие лица, на которых зарегистрированы транспортные средства, имеющие место нахождения в федеральной территории "Сириус":

1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы, Герои Кубани, Герои труда Кубани, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", физические лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах, инвалиды I и II групп - в отношении автомобилей легковых с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, моторных лодок с мощностью двигателя до 20 лошадиных сил включительно, мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 35 лошадиных сил включительно;

2) лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, - в отношении автомобилей легковых с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, автобусов с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно;

3) один из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, имеющего заключение о наличии медицинских показаний для приобретения транспортного средства в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, - в отношении автомобилей легковых с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно;

4) организации и физические лица - в отношении автомобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями мощностью до 150 лошадиных сил включительно.

4. Налоговые льготы, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, предоставляются в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 3611 настоящего Кодекса.";

47) в статье 363:

а) пункт 4 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) не позднее одного месяца со дня истечения установленного срока уплаты авансового платежа по налогу по истечении каждого отчетного периода, подлежащего уплате организацией, которой передано (направлено) сообщение об исчисленной сумме налога в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта.";

б) в пункте 6 слово "десяти" заменить словом "двадцати";

48) в статье 3721:

а) пункт 2:

дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим пунктом";

дополнить абзацем следующего содержания:

"В отношении объектов недвижимого имущества (за исключением объектов недвижимого имущества, используемых в деятельности по организации и проведению азартных игр), построенных в соответствии с Программой строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной Правительством Российской Федерации, налоговые ставки для организаций, обладавших правом на проведение чемпионата мира FIA "Формула-1", в том числе правом на популяризацию мероприятия и правом называть мероприятие российского этапа указанного чемпионата "Чемпионат мира FIA "Формула-1", устанавливаются в 2022 году в размере 0,7 процента, в 2023 году - 1,5 процента, в 2024 году - 2 процентов.";

б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. От уплаты налога в федеральной территории "Сириус" освобождаются:

1) некоммерческие образовательные организации - в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности указанных организаций и построенных в соответствии с Программой строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной Правительством Российской Федерации;

2) организации, обладающие правом на проведение чемпионата мира FIA "Формула-1", в том числе правом на популяризацию мероприятия и правом называть мероприятие российского этапа указанного чемпионата "Чемпионат мира FIA "Формула-1", - в отношении объектов недвижимого имущества, построенных в соответствии с Программой строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной Правительством Российской Федерации. Налоговая льгота не применяется в отношении объектов недвижимого имущества, используемых в деятельности по организации и проведению азартных игр;

3) органы публичной власти федеральной территории "Сириус", унитарные предприятия, казенные, бюджетные и автономные учреждения, иные организации, созданные органами публичной власти федеральной территории "Сириус" в целях обеспечения реализации их полномочий.";

49) в статье 378:

а) наименование дополнить словами ", а также имущества, переданного в аренду";

б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. Имущество, переданное в аренду, в том числе по договору финансовой аренды (лизинга), подлежит налогообложению у арендодателя (лизингодателя).";

50) в статье 380:

а) в пункте 2 слова "категорий налогоплательщиков и (или) имущества, признаваемого объектом налогообложения" заменить словами "вида недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения, и (или) его кадастровой стоимости";

б) абзац седьмой пункта З1 изложить в следующей редакции:

"объекты учитываются на балансе организаций, указанных в подпункте 1 пункта 5 статьи 3424 настоящего Кодекса.";

51) в статье 396:

а) дополнить пунктом 72 следующего содержания:

"72. В отношении земельного участка, сведения о котором представлены в соответствии с пунктом 18 настоящей статьи, исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) производится по налоговой ставке, установленной в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 настоящего Кодекса, начиная со дня совершения нарушений обязательных требований к использованию и охране объектов земельных отношений, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 18 настоящей статьи, либо со дня обнаружения таких нарушений в случае отсутствия у органа, осуществляющего федеральный государственный земельный контроль (надзор), указанного в пункте 18 настоящей статьи, информации о дне совершения таких нарушений и до 1-го числа месяца, в котором уполномоченным органом установлен факт устранения таких нарушений.";

б) абзац второй пункта 17 после слова "пунктов" дополнить цифрами "71, 72,";

в) пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных Правительством Российской Федерации на осуществление федерального государственного земельного контроля (надзора) (далее - органы, осуществляющие государственный земельный надзор), обязаны сообщать в налоговый орган по субъекту Российской Федерации:

1) о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований к использованию и охране объектов земельных отношений в связи с неиспользованием для сельскохозяйственного производства земельного участка, принадлежащего организации или физическому лицу на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, отнесенного к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах (за исключением земельных участков, указанных в абзацах четвертом и пятом подпункта 1 пункта 1 статьи 394 настоящего Кодекса);

2) о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований к использованию и охране объектов земельных отношений в связи с использованием не по целевому назначению (неиспользованием по целевому назначению) земельного участка, принадлежащего организации или физическому лицу на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, предназначенного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, в случае выявления факта использования такого земельного участка в предпринимательской деятельности;

3) о фактах устранения указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта нарушений обязательных требований к использованию и охране объектов земельных отношений либо об отмене предписания об устранении указанных нарушений.

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, представляются в налоговые органы органами, осуществляющими государственный земельный надзор, ежегодно до 1 марта года, следующего за годом, за который представляются такие сведения.

Форма, порядок ее заполнения, формат и порядок представления сведений, предусмотренных настоящим пунктом, в электронной форме утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, представляются также органами, осуществляющими государственный земельный надзор, в налоговый орган по его запросу в течение пяти дней со дня получения соответствующего запроса.

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, представляются в налоговые органы бесплатно.";

г) в пункте 20:

абзац первый после слова "дела," дополнить словами "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим управление государственным резервом,";

абзац третий после слова "дела," дополнить словами "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим управление государственным резервом,";

52) абзац третий пункта 81 статьи 408 после слова "налога" дополнить словами "с учетом положений пункта 51 настоящей статьи, а также при исчислении налога";

53) пункт 1 статьи 422 дополнить подпунктом 17 следующего содержания:

"17) суммы выплат работникам в размере, не превышающем 12 792 рублей на одного работника, выплаченные работодателями, получившими субсидии из федерального бюджета, предоставляемые субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции в целях частичной компенсации их затрат, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях нерабочих дней в октябре и ноябре 2021 года, а также с проведением в 2021 году мероприятий по адаптации к требованиям о посещении предприятий в отдельных сферах экономики при условии наличия QR-кодов и (или) к иным ограничениям деятельности, направленным на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции. Доходы, указанные в настоящем подпункте, исключаются из базы для исчисления страховых взносов однократно в календарном месяце получения такой субсидии или в следующем за ним календарном месяце.";

54) в абзаце восьмом пункта 101 статьи 427 слова "5 миллионов рублей" заменить словами "500 тысяч рублей".

Статья 2

1. Установить, что в целях налогообложения до окончания срока действия договоров лизинга, действующих на день вступления в силу настоящего Федерального закона, лизингодатель и лизингополучатель учитывают имущество, являющееся предметом лизинга, по правилам ведения налогового учета, предусмотренным главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, а также по правилам ведения бухгалтерского учета, действовавшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

2. Установить, что при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения в соответствии с подпунктами 41 и 42 пункта 1 статьи 182 Налогового кодекса Российской Федерации, представление налоговых деклараций и уплата акциза по итогам налоговых периодов, истекших в первом квартале 2022 года, осуществляются в срок не позднее 25 апреля 2022 года.

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункты 27-30 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Пункт 2, подпункт "б" пункта 3, пункты 5-15, 19, 21-23, подпункт "а" пункта 24, пункты 25, 26, 31-49, 51, 52, 54 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования настоящего Федерального закона, но не ранее 1-го числа очередного налогового (расчетного) периода по соответствующему налогу (страховым взносам).

4. Статья 2 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2022 года.

5. Подпункт "а" пункта 50 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2023 года.

6. Действие положений подпункта 2 пункта 3 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 года.

7. Действие положений пункта 22 статьи 342 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) не распространяется на налогоплательщиков, получивших до 1 января 2022 года статус участника регионального инвестиционного проекта в соответствии со статьей 259 Налогового кодекса Российской Федерации или статус резидента территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации".

8. Действие положений подпункта 3 пункта 1 статьи 212, пунктов 63, 87-89 статьи 217, пункта 21 статьи 2171, подпунктов 60 и 62 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на доходы, полученные начиная с налогового периода 2021 года.

9. Действие положений пункта 198 статьи 265 Налогового кодекса Российской Федерации распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

10. Положения подпункта 2 пункта 4 статьи 3721 Налогового кодекса Российской Федерации применяются до 1 января 2026 года.

11. Действие положений абзаца седьмого пункта З1 статьи 380 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, связанные с исчислением налога на имущество организаций начиная с налогового периода 2017 года.

12. Положения абзаца второго пункта 17 статьи 396 и абзаца третьего пункта 81 статьи 408 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются начиная с исчисления земельного налога и налога на имущество физических лиц за налоговый период 2022 года.

13. Действие положений подпункта 17 пункта 1 статьи 422 Налогового кодекса Российской Федерации распространяется на выплаты в пользу работников, произведенные начиная с расчетного периода 2021 года.

14. До утверждения формы представления сведений, предусмотренных пунктом 18 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), порядка ее заполнения, формата и порядка представления указанных сведений данные сведения представляются территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных Правительством Российской Федерации на осуществление федерального государственного земельного контроля (надзора), в налоговый орган по субъекту Российской Федерации в электронном виде по форме, формату и в соответствии с порядком представления, которые определены соглашением взаимодействующих сторон.

15. До утверждения формы представления сведений, предусмотренных пунктом 20 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), порядка ее заполнения, формата и порядка представления указанных сведений эти сведения представляются органом или иным лицом, уполномоченными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим управление государственным резервом, в налоговый орган по субъекту Российской Федерации на бумажном или электронном носителе в произвольной форме с указанием кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых представлены сведения, и налоговых периодов, в отношении которых применяются представляемые сведения.

Президент Российской Федерации В. Путин