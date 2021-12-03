В России введен акциз на жидкую сталь

Жидкая сталь - это сплав железа с углеродом, который используется как сырье для производства металлопродукции. Производится как традиционным способом в мартеновских печах, так и в электрических печах (в 2020 году 23 млн тонн из 72 млн тонн стали). Второй способ значительно дороже.

Законом предусмотрено установление норматива зачисления акциза, в федеральный бюджет - 83% и в бюджеты регионов - 17%. Цель изменений - компенсировать возможное образование выпадающих доходов. Инициатива введения акциза возникла после резкого роста цен на продукцию металлургии в 2021 году.

Как пояснили "РГ" в пресс-службе минфина, ставка акциза на жидкую сталь, выплавляемую в сталеплавильных печах, рассчитывается с учетом мировых цен на конечную продукцию. В расчете ставки акциза на электросталь учитываются особенности, связанные с рыночной стоимостью сырья (стального лома), и дополнительные расходы, связанные со свойством производимой стали и ее химическим составом. При этом ставка акциза на сталь, выплавленную в электропечах, не может превышать предельного значения - 1 тысяча рублей за тонну.

Закон освобождает от уплаты акциза и представления соответствующей налоговой декларации организации с небольшим объемом выплавки (не более 1000 тонн в месяц). Акциз не будут платить организации, включенные в перечень, утверждаемый минпромторгом, в который входят организации, осуществляющие выпуск машиностроительной и оборонной продукции, а также изготовители специальной стали (например, высоколегированной, используемой для электроники и медицины) с объемами выплавки до 300 тысяч в год, сообщили в минфине.