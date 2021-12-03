В России введен акциз на жидкую сталь

Новости

Лавров назвал новые санкции США против России тупиковым путем 03:15
Глава РФПИ Дмитриев: ВОЗ не признает "Спутник V" из-за бюрократии 02:25
Людям с ВИЧ необходимо привиться от COVID-19 01:27
Итальянец попытался избежать прививки с помощью искусственной руки 00:46
Китайские СМИ: За показной щедростью США скрываются тайные мотивы 00:19
Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз 02.12.2021
Рогозин предупредил о переносе пуска "Союза" с космодрома Куру 02.12.2021
"Омикрон"-штамм в три раза повышает риск повторного заражения коронавирусом 02.12.2021
Полиция Нью-Йорка обезвредила вооруженного мужчину у штаб-квартиры ООН 02.12.2021
Захарова сделала замечание журналистке из Грузии за вопрос на английском 02.12.2021
Лавров обсудил миграционный кризис с главой МИД Венгрии 02.12.2021
"Путешествие в Рождество" в Москве пройдет без мастер-классов 02.12.2021
Минск: МИД заявил о бесперспективности санкционной политики Запада 02.12.2021
Около 390 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 02.12.2021
Движение поездов после ЧП с пешеходом на Рижском направлении входит в график 02.12.2021
Китай закрыл в Забайкалье ввоз товаров в Россию 02.12.2021
Митрополит Иларион рассказал, когда в России появится полная аудиобиблия 02.12.2021
Тульская деревня признана одной из лучших в мире 02.12.2021
В Минтруде напомнили, кто имеет право на пособие на детей от 8 до 17 лет 02.12.2021
Минск предостерег от наращивания на границе ЕС потенциала НАТО 02.12.2021
Российский фристайлист Буров выиграл первый этап Кубка мира 02.12.2021
"Автомобилист" обыграл "Спартак" в первом матче под руководством Заварухина 02.12.2021
Под введенные Западом санкции против Беларуси попал сын Лукашенко 02.12.2021
Путин остался недоволен докладом главы Минтруда об оплате труда шахтеров 02.12.2021
Программа и Форум "Развитие регионов. Лучшее для России" пройдут в Сочи 02.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
03.12.2021 02:40
Рубрика: Экономика

В России введен акциз на жидкую сталь

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8626)
В России вводится акциз на жидкую сталь. Закон об этом публикует "Российская газета".

Жидкая сталь - это сплав железа с углеродом, который используется как сырье для производства металлопродукции. Производится как традиционным способом в мартеновских печах, так и в электрических печах (в 2020 году 23 млн тонн из 72 млн тонн стали). Второй способ значительно дороже.

Фото: iStock
Металлурги переработают отходы производства в экспортный продукт

Законом предусмотрено установление норматива зачисления акциза, в федеральный бюджет - 83% и в бюджеты регионов - 17%. Цель изменений - компенсировать возможное образование выпадающих доходов. Инициатива введения акциза возникла после резкого роста цен на продукцию металлургии в 2021 году.

Как пояснили "РГ" в пресс-службе минфина, ставка акциза на жидкую сталь, выплавляемую в сталеплавильных печах, рассчитывается с учетом мировых цен на конечную продукцию. В расчете ставки акциза на электросталь учитываются особенности, связанные с рыночной стоимостью сырья (стального лома), и дополнительные расходы, связанные со свойством производимой стали и ее химическим составом. При этом ставка акциза на сталь, выплавленную в электропечах, не может превышать предельного значения - 1 тысяча рублей за тонну.

Закон освобождает от уплаты акциза и представления соответствующей налоговой декларации организации с небольшим объемом выплавки (не более 1000 тонн в месяц). Акциз не будут платить организации, включенные в перечень, утверждаемый минпромторгом, в который входят организации, осуществляющие выпуск машиностроительной и оборонной продукции, а также изготовители специальной стали (например, высоколегированной, используемой для электроники и медицины) с объемами выплавки до 300 тысяч в год, сообщили в минфине.

Экономика Отрасли Промышленность

Главное сегодня

Путин дал поручения по зарплатам горняков и безопасности на шахтах. Главное
Захарова сделала замечание журналистке из Грузии за вопрос на английском
ОПЕК+ продолжит наращивать добычу нефти, невзирая на "омикрон"
Глава РФПИ Дмитриев: ВОЗ не признает "Спутник V" из-за бюрократии
Появился новый вид мошенничества с риском потери жилья
Что будет с рублем после заседания ОПЕК+
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию