Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
03.12.2021 12:00
Рубрика: Легковые авто

Мошенник, купивший Lamborghini на "ковидную" субсидию, получил 9 лет тюрьмы

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: Пресс-служба Lamborghini. Фото: Пресс-служба Lamborghini.
Фото: Пресс-служба Lamborghini.

В США состоялся суд над мошенником, который присвоил средства, выделенные государством на поддержку бизнеса во время пандемии. 30-летний Ли Прайс III был арестован еще в августе прошлого года.

Фото: Антон Подгайко/ТАСС
Фатальные ошибки водителей. Составлен список

Житель Хьюстона создал пару фейковых компаний, а потом заявил, что ему нечем платить зарплату сотрудникам и попросил у правительства помощь в размере 2,6 миллионов долларов. Средства выделялись в виде субсидии на два года по льготной ставке 1%, причем при выполнении определенных условий их можно было не возвращать.

Фактически Ли Прайс III получил чуть меньшую сумму - 1,6 млн, но все равно очень обрадовался свалившейся с неба халяве. Он тут же купил супер-внедорожник Lamborghini Urus, пикап Ford F-350, недвижимость, золотые часы Rolex, а остатки субсидии решил прокутить в ночных клубах. Вскоре обман раскрылся, а теперь суд постановил отправить мошенника в тюрьму на 9 лет.

Министерство юстиции США сообщает, что по аналогичным случаям, связанным с "ковидными" деньгами, было возбуждено 95 уголовных дел, арестовано 150 обвиняемых и изъято 75 миллионов долларов.

#Lamborghini