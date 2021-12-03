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03.12.2021 12:57
Рубрика: Общество

Мурашко рассказал о медотводах к вакцинации от COVID-19

Текст: Нина Егоршева

Медотводы к вакцинации от коронавируса будут основаны на противопоказаниях, которые указаны в инструкции к препаратам. Таких не много. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Все медотводы будут опираться четко на инструкцию по лекарственному препарату. Сегодня проект документа сформирован, он обсуждается с экспертным сообществом", - сообщил Мурашко, чьи слова передает РИА Новости. Так министр прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Минздрав готовит расширенный список противопоказаний к вакцинации от коронавируса, который может быть опубликован в середине декабря.

Мурашко уточнил, что в первую очередь речь идет об аллергических реакциях, которые указаны в инструкциях, а также об острых инфекционных заболеваниях. Он также добавил, что сейчас обсуждается еще ряд заболеваний, преимущественно относящихся к временным. В качестве примера он назвал пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию. Они смогут привиться от коронавируса, когда завершат прием препаратов по своему основному заболеванию.

В октябре Минздрав утвердил изменения в инструкцию к применению вакцины "Спутник V", исключив из противопоказаний для прививки грудное вскармливание. При этом в инструкции отмечается, что пока нет данных о том, проникают ли компоненты вакцины в грудное молоко. "Перед принятием решений о вакцинации кормящей женщины необходимо оценить риски и пользу данной вакцинации", - говорится в документе.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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