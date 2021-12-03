Песков ответил на вопрос о возможных новых антиковидных мерах

Решений об усилении мер безопасности президента России из-за омикрон-штамма коронавируса пока нет, а вопрос о новых ограничениях - не прерогатива Кремля. Такие пояснения дал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока нет решений", - сказал Песков в ответ на вопрос об усилении мер безопасности для Владимира Путина. Напомним, у двух прилетевших в Россию из ЮАР был положительный ПЦР-тест на коронавирус, штамм еще устанавливается.

На вопрос о возможном усилении антикоронавирусных мер, если "омикрон" все же проник в Россию, Песков сказал: "Это не прерогатива Кремля".