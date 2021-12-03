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03.12.2021 16:48
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор проверяет двух пассажиров из ЮАР, у которых обнаружен COVID

Текст: Нина Егоршева
Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Коронавирус выявлен у двух пассажиров, вернувшихся в пятницу из ЮАР. Сейчас эксперты устанавливают штамм вируса, сообщили в Роспотребнадзоре.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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"У двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом в ночь на 3 декабря из ЮАР, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию. Они находились на карантине по прилету, в настоящее время госпитализированы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также уточняется, что к исследованию биологического материала подключены сразу две научно-исследовательские лаборатории. Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле.

Ранее Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса, названный "омикрон", как "вызывающий беспокойство". Специалисты предполагают, что этот штамм, который впервые был выявлен в Ботсване, легче передается от человека человеку, чем штамм "дельта". Тем не менее уже появились данные, что "омикрон" может вызвать лишь легкую форму заболевания у людей, прошедших вакцинацию от коронавируса.

Сейчас случаи заражения "омикрон"-штаммом зафиксированы в десятках стран. Россия пока в этот список не входит.

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