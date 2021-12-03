В ЮАР оценили опасность штамма "омикрон" для привитых от COVID-19

"Омикрон"-штамм может вызвать лишь легкую форму заболевания у людей, прошедших вакцинацию от коронавируса. Об этом журналистам заявил министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла.

"У нас есть подтвержденные данные о том, что омикрон-штамм легко передается от человека человеку. Все те, кто еще не сделал прививку от коронавируса, должны как можно быстрее пройти вакцинацию, чтобы защитить себя от него", - отметил министр (цитата по ТАСС).

По словам чиновника, ЮАР находится на пороге четвертой волны коронавируса - за последние семь дней число выявленных случаев резко выросло.

Паахла уточнил также, что впервые "омикрон"-штамм был выявлен в Ботсване. При этом данных о том, где именно появился новый вариант вируса пока нет.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) квалифицировала новый штамм коронавируса как "вызывающий беспокойство" и дала ему название "омикрон". Специалисты предполагают, что новый вариант вируса не только серьезно мутировал, но и легче передается от человека человеку, чем штамм "дельта".

Сейчас случаи заражения "омикрон"-штаммом зафиксированы в десятках стран. Россия в этот список не входит.