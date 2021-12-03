Посол Антонов: Контакты Путина и Байдена помогут стабилизировать отношения

Ожидаемые в скором будущем контакты между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом будут способствовать стабилизации отношений между странами и во всем мире. Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Я считаю, что предстоящие контакты двух президентов, о которых было объявлено в Кремле, будут способствовать стабилизации отношений, успокоению обстановки, которая избыточно разогрелась в Европе, да и во всем мире", - заявил Антонов, чьи слова приводит агентство РИА Новости.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил о том, что была утверждена дата встречи двух глав государств по видеосвязи. Скоро она будет объявлена.