Президент Бразилии посетит Россию в начале следующего года

Президент Бразилии Жаир Болсонаро принял приглашение своего российского коллеги Владимира Путина посетить Россию с визитом. Об этом бразильский лидер заявил в четверг в ходе прямого эфира в социальных сетях. Визит должен состояться в феврале-марте следующего года.

"Президент Путин пригласил нас посетить Россию. Итак, приглашение принято. Я очень счастлив и польщен", - заявил Болсонаро, подчеркнув, что эта поездка открывает окно возможностей для Бразилии.

За первые шесть месяцев текущего года товарооборот между нашими странами вырос на 75 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Российский экспорт в Бразилию находится на рекордном уровне. И это еще не предел. Во многих сферах взаимодействие двух стран находится на начальном этапе, что создает огромный потенциал для расширения взаимовыгодного сотрудничества.

За прошедшие два месяца Россию посетили три министра бразильского правительства. В октябре и ноябре этого года в Москве побывали министры иностранных дел, сельского хозяйства, а также шахт и энергетики.

"У России имеется интерес по отношению к Бразилии. Россия - это большой потребительский рынок. У них есть потребность в каких-то вещах, и у нас тоже есть. Мы будем углублять наши отношения с Россией", - сказал бразильский лидер, отметив, что эта поездка обещает быть незабываемой.