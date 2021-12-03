Президент Бразилии посетит Россию в начале следующего года

Новости

Мобильный туристический инфоцентр расскажет жителям и гостям Казани о Москве 09:50
Финансист объяснил, кому лучше не брать кредит в банке 09:41
В Финляндии выявлен случай заражения омикрон-вариантом коронавируса 09:39
В России подорожали мандарины 09:34
В Дании продавцов супермаркетов обучат делать прививки 09:29
В Одинцово фанаты сожгли автомобиль за слова его владельца о команде 09:16
Овечкин не реализовал решающий буллит в матче с "Чикаго" 09:15
США собрали первую атомную бомбу нового образца 09:14
Орбиту МКС скорректируют для уклонения от обломка американской ракеты 08:59
Экс-советник в Конгрессе США Коэн: Украина добровольно отдала Крым 08:42
ЦБ лишил лицензии ПАО "АСКО-Страхование" 08:21
Эксперт объяснил, как защититься от мошенников в соцсетях 07:55
Число случаев COVID-19 в Германии превысило шесть миллионов 07:25
Из шахты "Листвяжная" подняли тела еще шести погибших горняков 06:33
Агентство ЕС: "омикрон" будет доминировать в Европе минимум до весны 06:17
Не покидавший США мужчина заразился штаммом "омикрон" 05:55
В Сальвадоре разбился самолет с сыном министра обороны на борту 05:21
Норвегия выступила против активности союзников по НАТО у границ России 05:03
Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту 48 спутников Starlink 04:25
Врач Павлова: Сильная усталость - не всегда симптом "омикрона" 03:51
Лавров ответил на угрозы США ввести против России жесткие санкции 03:15
Глава РФПИ Дмитриев: ВОЗ не признает "Спутник V" из-за бюрократии 02:25
Людям с ВИЧ необходимо привиться от COVID-19 01:27
Итальянец попытался избежать прививки с помощью искусственной руки 00:46
Китайские СМИ: За показной щедростью США скрываются тайные мотивы 00:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
03.12.2021 08:24
Рубрика: В мире

Президент Бразилии посетит Россию в начале следующего года

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
Президент Бразилии Жаир Болсонаро принял приглашение своего российского коллеги Владимира Путина посетить Россию с визитом. Об этом бразильский лидер заявил в четверг в ходе прямого эфира в социальных сетях. Визит должен состояться в феврале-марте следующего года.
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

"Президент Путин пригласил нас посетить Россию. Итак, приглашение принято. Я очень счастлив и польщен", - заявил Болсонаро, подчеркнув, что эта поездка открывает окно возможностей для Бразилии.

В Бразилии выявили два случая заражения "омикрон"-штаммом коронавируса

За первые шесть месяцев текущего года товарооборот между нашими странами вырос на 75 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Российский экспорт в Бразилию находится на рекордном уровне. И это еще не предел. Во многих сферах взаимодействие двух стран находится на начальном этапе, что создает огромный потенциал для расширения взаимовыгодного сотрудничества.

За прошедшие два месяца Россию посетили три министра бразильского правительства. В октябре и ноябре этого года в Москве побывали министры иностранных дел, сельского хозяйства, а также шахт и энергетики.

"У России имеется интерес по отношению к Бразилии. Россия - это большой потребительский рынок. У них есть потребность в каких-то вещах, и у нас тоже есть. Мы будем углублять наши отношения с Россией", - сказал бразильский лидер, отметив, что эта поездка обещает быть незабываемой.

В мире Южная Америка Бразилия Власть Работа власти Внешняя политика

Главное сегодня

Лавров ответил на угрозы США ввести против России жесткие санкции
Глава РФПИ Дмитриев: ВОЗ не признает "Спутник V" из-за бюрократии
Экс-советник в Конгрессе США Коэн: Украина добровольно отдала Крым
Норвегия выступила против активности союзников по НАТО у границ России
Захарова сделала замечание журналистке из Грузии за вопрос на английском
Встреча НАТО в Латвии подтвердила агрессивное направление в эволюции альянса
Почему "омикрон"-вариант может стать "черной меткой" для правления Байдена