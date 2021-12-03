Голикова назвала регионы, где ухудшилась ситуация по коронавирусу

В четырех регионах России ухудшилась эпидситуация по коронавирусу, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, в Калужской, Челябинской и Ростовской областях, а также Калмыкии, ситуация стала более напряженной. Показатели Тюменской, Нижегородской, Ивановской областей и Чечни, напротив, стали лучше.

Голикова подчеркнула, что необходимо продолжать вакцинацию населения, поскольку вирус продолжает распространяться - почти все регионы находятся в красной или оранжевой зонах на тепловой карте.

"Это означает, что вирус продолжает распространяться, и прививаться нужно как можно скорее", - приводит слова Голиковой РИА Новости.

Также вице-премьер рассказала, что уровень коллективного иммунитета в России достиг 53,7%. Первым регионом, преодолевшим планку в 80%, стал Севастополь. Свыше 72% составляет этот показатель в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Туве, Чукотке и Карелии.