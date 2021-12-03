МХАТ имени Горького сменит название

В Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Максима Горького продолжается череда перемен.

На этот раз учреждение культуры возвращает свое историческое название. Отныне это - Художественный театр - МХАТ им. М. Горького.

Об этом сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на нового генерального директора театра Владимира Кехмана.

"Новое название театра будет старое: Художественный театр - МХАТ им. М. Горького", - сказал Кехман.

Ранее стало известно, что театр ждет временное закрытие.