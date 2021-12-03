МХАТ имени Горького сменит название

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
В Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Максима Горького продолжается череда перемен.
На этот раз учреждение культуры возвращает свое историческое название. Отныне это - Художественный театр - МХАТ им. М. Горького.
Об этом сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на нового генерального директора театра Владимира Кехмана.
"Новое название театра будет старое: Художественный театр - МХАТ им. М. Горького", - сказал Кехман.
Ранее стало известно, что театр ждет временное закрытие.