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МХАТ имени Горького сменит название

Новости
    03.12.2021, 12:33
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

В Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Максима Горького продолжается череда перемен.

На этот раз учреждение культуры возвращает свое историческое название. Отныне это - Художественный театр - МХАТ им. М. Горького.

Об этом сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на нового генерального директора театра Владимира Кехмана.

"Новое название театра будет старое: Художественный театр - МХАТ им. М. Горького", - сказал Кехман.

Ранее стало известно, что театр ждет временное закрытие.

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