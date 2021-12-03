Полиция возбудила дело после дорожного конфликта со стрельбой в Москве

В Москве возбуждено уголовное дело по факту вооруженного нападения на таксиста в центре города.

Как сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры, произошедшее квалифицировано как хулиганство с применением оружия по части 2 статьи 212 УК РФ. Подозреваемый задержан, потерпевшему оказывают всю необходимую помощь. Прокуратура взяла расследование под контроль.

Ранее сообщалось, что водитель Cadillac Escalade во время ссоры с таксистом несколько раз выстрелил в оппонента. Агрессор был задержан полицией.