В Москве коллективный иммунитет к коронавирусу превысил 72 процента

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве превысил 72 процента. Такие данные приводятся на портале "стопкоронавирус.рф".

Вакцинацию первым компонентом прошли 6 387 147 человек, а полный курс иммунизации - 5 822 241 человек. Таким образом, столица вошла в число регионов России, где уровень иммунизации на данный момент самый высокий.

Как отметила заммэра Москвы Анастасия Ракова, это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству властей и бизнеса. Ведь именно ретейл смог развернуть в столице целую сеть пунктов вакцинации.