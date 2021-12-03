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03.12.2021 17:44
Рубрика: Власть

В Москве поставят памятник погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву

Текст: Ирина Огилько

Установку памятника бывшему руководителю МЧС России Евгению Зиничеву одобрила комиссия по монументальному искусству при Московской городской думе.

Фото: Алексей Колчин / РИА Новости
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Как сообщает портал городской думы, инициатива установки памятника принадлежит Российскому военно-историческому обществу. Поставить памятник предлагают в сквере имени генерал-лейтенанта Дмитрия Михайлика, на улице Кременчугская, дом 5, корп. 1. "Получены положительные заключения совета депутатов муниципального образования Фили-Давыдково, Москомархитектуры и Мосгорнаследия", - отметил председатель комиссии по монументальному искусству при МГД Игорь Воскресенский.

Как рассказал член комиссии Сергей Половинкин, скорее всего, скульптурная часть и элементы постамента памятника будут изготовлены в бронзе. "РВИО гарантирует проведение конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение, - сказал он. - Уверен, будет выбран достойный памятник, который станет украшением города. Также мы выразим наше уважение героическому человеку - нашему современнику".

Напомним, что 8 сентября МЧС России сообщило, что глава министерства Евгений Зиничев, находившийся на межведомственных учениях по защите Арктической зоны, погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Мельник также погиб.

Кстати, Евгений Зиничев возглавлял министерство с 2018 года.

В регионах Власть Безопасность Спецслужбы Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев

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