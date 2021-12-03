В Москве поставят памятник погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву

Установку памятника бывшему руководителю МЧС России Евгению Зиничеву одобрила комиссия по монументальному искусству при Московской городской думе.

Как сообщает портал городской думы, инициатива установки памятника принадлежит Российскому военно-историческому обществу. Поставить памятник предлагают в сквере имени генерал-лейтенанта Дмитрия Михайлика, на улице Кременчугская, дом 5, корп. 1. "Получены положительные заключения совета депутатов муниципального образования Фили-Давыдково, Москомархитектуры и Мосгорнаследия", - отметил председатель комиссии по монументальному искусству при МГД Игорь Воскресенский.

Как рассказал член комиссии Сергей Половинкин, скорее всего, скульптурная часть и элементы постамента памятника будут изготовлены в бронзе. "РВИО гарантирует проведение конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение, - сказал он. - Уверен, будет выбран достойный памятник, который станет украшением города. Также мы выразим наше уважение героическому человеку - нашему современнику".

Напомним, что 8 сентября МЧС России сообщило, что глава министерства Евгений Зиничев, находившийся на межведомственных учениях по защите Арктической зоны, погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Мельник также погиб.

Кстати, Евгений Зиничев возглавлял министерство с 2018 года.