В Подмосковье аннулировали 42 тысячи разрешений на работу такси

В этом году в Подмосковье были аннулированы более 42 тысяч разрешений на работу такси. Это порядка 30% всех разрешений, выданных таксистам, утверждает региональное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.

Существует региональный стандарт внешнего вида такси. Машины должны быть белого цвета, иметь оранжевый фонарь на крыше, светоотражающую желтую полосу с шашечками посередине кузова и серую окантовку по его нижнему краю. Тех, кто игнорирует требования, в этом году начали выявлять с помощью нейросети - умная электроника камер видеонаблюдения замечает такси в потоке машин и анализирует, все ли нужные составляющие имеются у автомобиля.

Нарушителя на первый раз предупреждают, давая ему 30 дней для работы над ошибками, но если по истечении этого срока нейросеть вновь замечает те же нарушения, в минтранс уходит запрос на закрытие разрешения. Но выявляют недобросовестных водителей такси не только с помощью технологий, а еще и при регулярном проведении рейдов. Чего только сотрудникам ГИБДД не встречается - и поддельные документы, и водители без необходимого трехлетнего стажа, и ИП, не числящиеся ни в одной базе, и даже нетрезвые водители. Все это тоже является поводом для аннулирования разрешения на таксоперевозки. Вот таким образом и набралось 42 тысячи с лишним лишенцев.

"Это безусловно положительно влияет на общий уровень безопасности и качества подмосковных таксомоторных перевозок, так как с рынка выдавливают компании-однодневки и приводят в порядок, в соответствии со стандартом, внешний вид такси", - рассказал "РГ" руководитель центра компетенций международного Евразийского форума такси Станислав Швагерус. Процесс очистки таксомоторного рынка от недобросовестных перевозчиков идет системно, поэтому пассажиры не ощущают, что машин стало меньше. Сегодня в московской агломерации работают в общей сложности более 145 тысяч машин такси, из них только 56,7 тысячи столичные, остальные получали разрешения в области.