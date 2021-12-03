На Камчатке сняли часть ограничений в районах с 80% привитого населения

В Камчатском крае разрешили проводить праздники и спортивные состязания в тех районах, где прививку от коронавируса сделали не менее 100 процентов взрослого населения, подлежащего вакцинации. Постановление об этом подписал губернатор Владимир Солодов, сообщается на сайте краевого правительства.

Ранее власти региона сообщали о том, что планируют создать интерактивную цветовую карту с "зелеными" районами. В "зеленых" муниципалитетах предполагалось снимать ограничения при достижении плановых параметров вакцинации.

Первыми такими районами стали Соболевский и Алеутский муниципальный округ. Там иммунизацию прошли 80 процентов населения.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе правительства края, 100 процентов населения, подлежащего вакцинации, это и есть не менее 80 процентов от общей численности жителей, к оставшимся 20-ти относятся дети и люди с медотводом.

При проведении мероприятий обязательно должны соблюдаться антиковидные меры, заполняемость залов не может превышать 70 процентов.

По информации краевого минздрава, на сегодняшний день вакцинированы от коронавируса свыше 122 тысяч камчатцев.