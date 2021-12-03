Следователи начали проверку после отравления людей в якутском селе

Якутские следователи начали процессуальную проверку после отравления десяти жителей села Булус выхлопными газами.

По информации республиканского СУ СК, 2 декабря в нескольких селах Намского района случилось аварийное отключение электричества. Хозяин одного из домов в Булусе, чтобы обогреть помещение, запустил электростанцию и генератор, установленные в гараже. Ночью одна из женщин проснулась, чтобы покормить ребенка, и обнаружила утечку.

Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом. Ранее проверку начала также прокуратура Якутии.

Напомним, что среди десяти пострадавших было шестеро детей. Все десять человек сейчас находятся в больнице. На данный момент их жизни ничего не угрожает.