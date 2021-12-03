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03.12.2021 10:54
Рубрика: Происшествия

В Хабаровске инспектора Ространснадзора будут судить за смертельное ДТП

Текст: Ольга Коваль (Хабаровск)

В Хабаровске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу инспектора Дальневосточного управления Ространснадзора. Мужчину обвиняют в халатности, которая привела к смертельной аварии, сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

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В ночь на 1 мая на 370-м километре федеральной трассы Лидога - Ванино автобус, принадлежащий хабаровскому автоперевозчику, опрокинулся в кювет. В результате три человека погибли, еще 27 получили травмы. Как позже установили правоохранители, ДТП произошло по вине водителя, уснувшего за рулем.

По версии следствия, на протяжении апреля инспектор Ространснадзора проводил проверку автопредприятия. Не изучив данные из памяти карт шоферов и тахографов, фигурант подписал акт об отсутствии нарушений.

"Вследствие халатности обвиняемого на предприятии не были пресечены имевшиеся нарушения режима труда и отдыха водителей, приведшие к произошедшему дорожно-транспортному происшествию", - говорится в сообщении.

Дело рассмотрит Центральный районный суд.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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