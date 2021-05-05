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05.05.2021 06:16
Рубрика: Происшествия

В Хабаровском крае водитель автобуса, устроивший ДТП, уснул за рулем

Текст: Артем Красиков

В Хабаровском крае выясняются подробности аварии, произошедшей 1 мая на трассе Лидога - Ванино, в которой погибли три пассажира и 15 человек пострадали.

В Хабаровском крае задержан водитель попавшего в крупное ДТП автобуса

Как рассказал директор компании-перевозчика Юрий Васильев, водитель автобуса, следовавшего по маршруту Хабаровск - Советская Гавань, уснул за рулем.

"Он проработал у нас около пяти лет. С ним был сменщик, они поужинали и ночью, через два часа, он заснул", - рассказал руководитель.

Ранее сообщалось, что автобус, в салоне которого в момент аварии находились 32 пассажира и два водителя, не вошел в поворот, выехал на полосу встречного движения, допустил съезд в левый кювет и опрокидывание. В результате происшествия погибли 17-летняя и 21-летняя девушки и женщина 1973 года рождения

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Водитель задержан.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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