В Хабаровском крае задержан водитель попавшего в крупное ДТП автобуса

Водитель автобуса, перевернувшего на трассе Лидога - Ванино, задержан следствием. Он подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшим смерть пассажиров. Жертвами ДТП стали три человека.

"В отношении водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также проводятся обыски в транспортной компании, оказавшей услуги по перевозке, идет изъятие документов", - говорится в заявлении СК.

Напомним, что авария произошла на 370-м километре дороги Лидога - Ванина в ночь на первое мая. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Три человека погибли, еще 15 пострадали. В регионе же введен режим ЧС межмуниципального характера.