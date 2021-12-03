Василий Орлов: На обновление ожогового отделения АОКБ выделили 36 млн

Масштабный ремонт продолжается в Амурской областной клинической больнице (АОКБ). Здесь отремонтировали ожоговое отделение.

- Ожоговое отделение, которое минувшей осенью отметило полувековой юбилей, выполняет функции регионального ожогового центра, в котором получают лечение пострадавшие с термической травмой и ее последствиями со всех районов Приамурья, поэтому его обновление было крайне необходимо, - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

По его словам, на эти цели из бюджета региона было выделено более 36 миллионов рублей. Постепенно все отделения будут приведены в соответствие с самыми современными нормами и требованиям. Сейчас завершены демонтажные работы в зале Гиппократа, стартовал ремонт в отделениях челюстно-лицевой и торакальной хирургии.

Как рассказал руководитель компании-подрядчика Артем Савченко, площадь отремонтированного помещения превышает 1000 квадратных метров. За четыре месяца рабочие заменили все инженерные коммуникации, выполнили перепланировку, отремонтировали кабинеты, палаты, санузлы. Для этого применяли самые современные технологии и материалы.

- Отделение оснастили системой видеонаблюдения, обновили систему противопожарной защиты. Теперь в каждой из 11-ти палат есть экстренные кнопки вызова врача, кондиционеры, - добавил Артем Савченко.

В ближайшее время в больнице появятся новые противоожоговые кровати, вакуумный аппарат для лечения термических ран, мебель.

В прошлом году благодаря субсидии минвостокразвития была выполнена реконструкция отделения анестезиологии и реанимации больницы. По поручению Василия Орлова региональные минздрав и минстрой составили план капитальных ремонтов отделений. Он рассчитан на три года. В 2021-м провели ремонт межпанельных швов на фасадах корпусов, заменили все окна на пластиковые, а также завершили ремонт системы водоотведения. Кроме того, полностью обновили холл и входную группу.