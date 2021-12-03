Жителям подтопленного поселка на Камчатке окажут помощь

Камчатские власти пообещали оказать всю необходимую помощь жителям поселка Крутогоровский, чьи дома затопило во время ночного шторма. Ситуацию взял под контроль губернатор Владимир Солодов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Для оценки ущерба, причиненного стихией, в самое ближайшее время будет создана комиссия.

"Жители поселка без помощи не останутся. Мы рассмотрим все обращения граждан, оценим каждый дом, каждый подъезд, погреб. После этого с каждым жителем отработаем необходимую поддержку, которая возможна через органы местного самоуправления или от правительства напрямую", - рассказал зампред правительства Роман Василевский.

Напомним, в ночь на пятницу на Крутогоровский обрушились нагонные волны, которые подтопили пять многоквартирных домов и разрушили водопровод. Пока ремонтные бригады занимаются его восстановлением, для жителей организовали доставку питьевой воды автоцистернами. Тепло- и электроснабжение в поселке не нарушены. Угрозы для жителей нет.

Справка "РГ"

Поселок Крутогоровский расположен на западном побережье Камчатки, в 450 километрах от Петропавловска. В нем проживают 370 человек.