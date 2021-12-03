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03.12.2021 08:26
Рубрика: Власть

Жителям подтопленного поселка на Камчатке окажут помощь

Текст: Ольга Коваль

Камчатские власти пообещали оказать всю необходимую помощь жителям поселка Крутогоровский, чьи дома затопило во время ночного шторма. Ситуацию взял под контроль губернатор Владимир Солодов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
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Для оценки ущерба, причиненного стихией, в самое ближайшее время будет создана комиссия.

"Жители поселка без помощи не останутся. Мы рассмотрим все обращения граждан, оценим каждый дом, каждый подъезд, погреб. После этого с каждым жителем отработаем необходимую поддержку, которая возможна через органы местного самоуправления или от правительства напрямую", - рассказал зампред правительства Роман Василевский.

Напомним, в ночь на пятницу на Крутогоровский обрушились нагонные волны, которые подтопили пять многоквартирных домов и разрушили водопровод. Пока ремонтные бригады занимаются его восстановлением, для жителей организовали доставку питьевой воды автоцистернами. Тепло- и электроснабжение в поселке не нарушены. Угрозы для жителей нет.

Справка "РГ"

Поселок Крутогоровский расположен на западном побережье Камчатки, в 450 километрах от Петропавловска. В нем проживают 370 человек.

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