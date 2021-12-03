Можно ли сэкономить зимой благодаря переходу на АИ-98

В холодное время года расход топлива возрастает, поэтому некоторые автомобилисты переходят на бензин с более высоким октановым числом. Можно ли сэкономить таким образом?

Советы автовладельцам насчет использования более дорогого бензина зимой в целях экономии берут начало в советское время. Но тогда высокооктановое топливо содержало тетраэтилсвинец: он играл роль антидетонационной присадки, пишет aif.ru. При сгорании вещество выделяло больше энергии и подстегивало крутящий момент двигателя. Благодаря этому в морозы удавалось легче запустить мотор и быстрее прогреть машину.

Однако такое топливо было довольно токсичным. Со временем производители от этой присадки отказались и стали использовать добавки на основе спиртов и эфиров. После 2016 года требования к бензину еще больше ужесточились: на заправках стали продавать топливо Класса 5 и 6.

В таком бензине октановое число повышается благодаря кислородсодержащим добавкам, обеспечивающим детонационную стойкость топливной смеси. То есть она не взрывается раньше времени в камерах сгорания.

Однако сопутствующим эффектом повышенной теплотворности, как это было в случае с тетраэтилсвинцом, такие присадки не обладают. Задача современного высокооктанового бензина - оберегать двигатель от детонаций.

Поэтому между АИ-95 и АИ-98 не будет никакой разницы в динамике. Крутящий момент будет отличаться максимум на 3 процента за счет лучшего сгорания смеси.

Современный высокооктановый бензин зимой может хуже воспламеняться, поэтому в холода возможны пропуски зажигания. Многие водители экспериментируют и переходят даже на меньшее октановое число. Если производитель допускает использование АИ-92 и АИ-95, то есть вероятность улучшить холодный запуск с более дешевым топливом. Но при езде экономия перечеркивается другими факторами. Поэтому зимой лучше всего использовать то же октановое число, что и летом.

Главное - это не перепутать зимний и летний бензин. У некоторых автовладельцев в гаражах стоят канистры с запасами топлива. Проблема в том, что летние сорта в холодное время года испаряются заметно хуже. Поэтому в октябре все АЗС в России переходят на продажу зимних вариантов, в которых увеличена доля легких фракций. Такое топливо отличается большей экономичностью в холодную погоду.