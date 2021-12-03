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03.12.2021 20:40
Рубрика: Происшествия

В Башкирии задержали мужчин, стрелявших в участкового

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Федоровском районе сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемых в нападении на участковых. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

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Объявленных в розыск мужчин нашли в лесном массиве близ деревни Верхний Алыштан. На месте находится министр внутренних дел республики генерал-лейтенант полиции Роман Деев, который координирует работу сотрудников органов внутренних дел. Все материалы будут переданы в региональное управление Следственного комитета России.

Напомним, нападение на участковых произошло днем 3 декабря. Двое сотрудников службы участковых уполномоченных приехали в деревню Ак-Чишма Стерлибашевского района, чтобы задержать и доставить в следком подозреваемого по уголовному делу. Однако подозреваемый вместе с подельником оказали сопротивление, отобрали у участкового табельный пистолет, выстрелили в него, а затем скрылись на автомобиле.

Полицейский госпитализирован, состояние стабильное, уточнили в МВД по Башкирии.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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