Обвиняемого во взрыве лифта в Иркутске взяли под арест

Следственный комитет предъявил обвинение жителю Иркутска, задержанному по подозрению в покушении на убийство общеопасным способом. Мужчина арестован на два месяца, сообщили в региональном главке СК РФ.

Напомним, 30 ноября в одном из домов на улице Маршала Конева столицы Приангарья с шестого этажа оборвался лифт с пассажиром. Тормозная система остановила летевшую по шахте кабину на уровне третьего этажа. Пострадавший госпитализирован с травмами.

Следователям удалось установить, что причиной инцидента стал взрыв размещенного в лифте самодельного пиротехнического устройства, которое подложил 50-летний житель дома. Мужчина действовал из неприязни к соседу. Как выяснилось позже, жертвой, по замыслу предполагаемого преступника, должен был стать не 30-летний пострадавший, а его отец.

При обысках дома и в гараже обвиняемого изъяты интересующие следователей предметы.

Суд избрал взрывнику меру пресечения: он взят под стражу до 30 января 2022 года.