Омские правоохранители подписали на "Российскую газету" социальные учреждения

Новости

Лукашенко: Мы не можем предать Россию и русский народ 12:47
Песков заявил о расхождениях Москвы и Вашингтона по многим вопросам 12:42
"Маша и Медведь" собрали 100 млрд просмотров и отметят это событие спецсерией 12:39
В Комсомольске-на-Амуре школьник умер от удара одноклассника 12:35
Путин встретится с Памфиловой 12:33
МХАТ имени Горького сменит название 12:33
Вечером в Москве ожидаются пробки до 9 баллов 12:32
В России могут начаться поиски останков семи генералов Наполеона 12:29
Мурашко: Россия направила запрос на получение образца "омикрона" 12:21
Чекунков предложил принять закон о северном завозе 12:17
Умер менеджер Led Zeppelin и Black Sabbath Ричард Коул 12:09
Выписки из Единого госреестра недвижимости станут более понятными 12:07
Торги акциями "АСКО-Страхование" приостановлены после отзыва лицензии 11:57
Президент Беларуси потребовал от правительства начать выработку антисанкционных мер 11:51
Рогозин: Комплекс "Байтерек" на Байконуре начнут создавать в марте 2022 года 11:37
Уведомления на госуслугах сообщат о плановой госпитализации 11:28
В Москве за массовую драку задержаны 11 дворников 11:25
Роскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки Etsy 11:06
В Кузбассе из шахты "Листвяжная" подняли еще 12 тел погибших 11:04
В Москве разгадан секрет старинной игрушки 11:02
За сутки в России подтверждено 32 930 случаев COVID-19 в 85 регионах 10:50
Московская сфера услуг восстанавливается после режима нерабочих дней 10:41
В Кузбассе почтили память жертв аварии на шахте "Листвяжная" 10:22
Блогера, хваставшегося нарушениями правил, оставили без прав и машины 10:18
В московском метро пассажиры устроили драку на "Пушкинской" 10:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
03.12.2021 12:38
Рубрика: Общество

Омские правоохранители подписали на "Российскую газету" социальные учреждения

Текст: Наталья Граф (Омск)
Омские полицейские и следователи стали участниками совместной благотворительной акции "Российской газеты" и Почты России "Дерево добра".
Теперь "РГ- Неделю" будут получать в домах-интернатах, центрах адаптивной помощи и центрах реабилитации несовершеннолетних. Фото: Наталья Граф/РГ Теперь "РГ- Неделю" будут получать в домах-интернатах, центрах адаптивной помощи и центрах реабилитации несовершеннолетних. Фото: Наталья Граф/РГ
Теперь "РГ- Неделю" будут получать в домах-интернатах, центрах адаптивной помощи и центрах реабилитации несовершеннолетних. Фото: Наталья Граф/РГ

Теперь каждую неделю нашу "толстушку" будут получать в домах-интернатах, детских домах, центрах адаптивной помощи и центрах реабилитации несовершеннолетних.

Фото: Мария Волкова
85-летняя жительница Арзамаса получила в подарок подписку на "РГ"

- В этом году этой акции исполняется уже пять лет, - говорит руководитель отдела подписки омского филиала "Почты России" Татьяна Сухарь. - Любой желающий может подарить подписку на "Российскую газету" и другие печатные издания сельским школам и библиотекам, интернатам, домам престарелых и другим организациям. Как правило, в таких учреждениях очень скромный бюджет и они не могут позволить себе лишние траты. Но "Дерево добра" поддерживают многие неравнодушные омичи. И у одиноких людей, жителей отдаленных районов области появляется возможность читать свежую прессу.

Омские следователи оформили годовую подписку на "Российскую газету - Неделя" для своих подшефных учреждений.

Омские следователи подарили подписку на "РГ" своим подшефным учреждениям. Фото: Наталья Граф/РГ

- Мы с коллегами посовещались и решили в преддверии Нового года навестить наших подопечных из социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних "Гармония", "Солнышко", городского детского дома №4, омского Центра социальной помощи семье и Куйбышевского дома-интерната для престарелых и инвалидов, - рассказала "РГ" представитель СК по Омской области Лариса Болдинова. - Особенно нас ждут одинокие бабушки и дедушки - ведь они очень нуждаются в заботе и общении. Мы привезем им небольшие подарки к празднику и среди них будет и подписка на "Российскую газету".

Сегодня в Куйбышевском доме-интернате для престарелых и инвалидов проживает около 400 одиноких омичей. Больше половины из них прикованы к кровати по состоянию здоровья.

- Чтение книг и газет для них - это основной досуг, - говорит директор учреждения Олег Луканин. - У нас прекрасная библиотека, которой может позавидовать любой городской читальный зал. В фонде дома-интерната более 10 тысяч книжных экземпляров, и он постоянно пополняется.

Нашим пациентам от 55 лет - это самое читающее поколение. Они любят не только исторические романы и фантастику, но и активно интересуются жизнью страны, обсуждают экономические, социальные и политические новости. Поэтому свежая периодика у нас нарасхват!

Сотрудники полиции подписали на "толстушку" социально-реабилитационный центр для подростков "Забота" и Центр социальной адаптации, где находят временный приют омичи, попавшие в сложную жизненную ситуацию.

- Мы думаем, что и подростки, и взрослые постояльцы будут читать газету с удовольствием, - говорит представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков. - Ведь издание публикует не только свежие новости, интервью и статьи, но и много полезных для наших подопечных материалов. Например, о том, как оформить те или иные льготы, пройти диспансеризацию или найти работу.

Омские полицейские ежегодно поддерживают акцию "Дерево добра". Фото: Наталья Граф/РГ

Омские полицейские участвуют в благотворительной акции "Дерево добра" каждый год. А молодой сотрудник ГИБДД Тимур Хасанов, подаривший в прошлом году подписку для детского центра "Надежда", помогает особенным ребятишкам постоянно - в свободное от работы время. Тимур собирает деньги для лечения маленьких омичей, покупает развивающие игрушки и книжки для детей с нарушениями нервной системы, собирает их в школу.

Фото: Сергей Николаев
"Российская газета" открыла в Новгороде выставку Павлика Лемтыбожа

- Добрых людей на самом деле много, - считает Тимур. - И сейчас я могу с уверенностью сказать - добро возвращается. Главное делать его без всякой на то надежды и планов. Делать, потому что так хочется, и не упускать возможности помочь тем, кто действительно в этом нуждается.

Напомним, что в рамках благотворительной акции "Дерево добра" оформить подписку на газеты и журналы для социальных учреждений можно до конца года. Адреса доставки определяют сами дарители, либо им предлагается перечень организаций и учреждений, нуждающихся в подобной помощи.

С помощью электронного табло из предлагаемого списка можно выбрать учреждение и периодические издания, которые будут туда доставлять.

В регионах Общество СМИ и соцсети Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск Благотворительная акция "Дерево добра"

Главное сегодня

Лавров ответил на угрозы США ввести против России жесткие санкции
Глава РФПИ Дмитриев: ВОЗ не признает "Спутник V" из-за бюрократии
Экс-советник в Конгрессе США Коэн: Украина добровольно отдала Крым
Норвегия выступила против активности союзников по НАТО у границ России
Захарова сделала замечание журналистке из Грузии за вопрос на английском
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"