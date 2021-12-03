Омские правоохранители подписали на "Российскую газету" социальные учреждения

Омские полицейские и следователи стали участниками совместной благотворительной акции "Российской газеты" и Почты России "Дерево добра".

Теперь каждую неделю нашу "толстушку" будут получать в домах-интернатах, детских домах, центрах адаптивной помощи и центрах реабилитации несовершеннолетних.

- В этом году этой акции исполняется уже пять лет, - говорит руководитель отдела подписки омского филиала "Почты России" Татьяна Сухарь. - Любой желающий может подарить подписку на "Российскую газету" и другие печатные издания сельским школам и библиотекам, интернатам, домам престарелых и другим организациям. Как правило, в таких учреждениях очень скромный бюджет и они не могут позволить себе лишние траты. Но "Дерево добра" поддерживают многие неравнодушные омичи. И у одиноких людей, жителей отдаленных районов области появляется возможность читать свежую прессу.

Омские следователи оформили годовую подписку на "Российскую газету - Неделя" для своих подшефных учреждений.

Омские следователи подарили подписку на "РГ" своим подшефным учреждениям. Фото: Наталья Граф/РГ

- Мы с коллегами посовещались и решили в преддверии Нового года навестить наших подопечных из социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних "Гармония", "Солнышко", городского детского дома №4, омского Центра социальной помощи семье и Куйбышевского дома-интерната для престарелых и инвалидов, - рассказала "РГ" представитель СК по Омской области Лариса Болдинова. - Особенно нас ждут одинокие бабушки и дедушки - ведь они очень нуждаются в заботе и общении. Мы привезем им небольшие подарки к празднику и среди них будет и подписка на "Российскую газету".

Сегодня в Куйбышевском доме-интернате для престарелых и инвалидов проживает около 400 одиноких омичей. Больше половины из них прикованы к кровати по состоянию здоровья.

- Чтение книг и газет для них - это основной досуг, - говорит директор учреждения Олег Луканин. - У нас прекрасная библиотека, которой может позавидовать любой городской читальный зал. В фонде дома-интерната более 10 тысяч книжных экземпляров, и он постоянно пополняется.

Нашим пациентам от 55 лет - это самое читающее поколение. Они любят не только исторические романы и фантастику, но и активно интересуются жизнью страны, обсуждают экономические, социальные и политические новости. Поэтому свежая периодика у нас нарасхват!

Сотрудники полиции подписали на "толстушку" социально-реабилитационный центр для подростков "Забота" и Центр социальной адаптации, где находят временный приют омичи, попавшие в сложную жизненную ситуацию.

- Мы думаем, что и подростки, и взрослые постояльцы будут читать газету с удовольствием, - говорит представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков. - Ведь издание публикует не только свежие новости, интервью и статьи, но и много полезных для наших подопечных материалов. Например, о том, как оформить те или иные льготы, пройти диспансеризацию или найти работу.

Омские полицейские ежегодно поддерживают акцию "Дерево добра". Фото: Наталья Граф/РГ

Омские полицейские участвуют в благотворительной акции "Дерево добра" каждый год. А молодой сотрудник ГИБДД Тимур Хасанов, подаривший в прошлом году подписку для детского центра "Надежда", помогает особенным ребятишкам постоянно - в свободное от работы время. Тимур собирает деньги для лечения маленьких омичей, покупает развивающие игрушки и книжки для детей с нарушениями нервной системы, собирает их в школу.

- Добрых людей на самом деле много, - считает Тимур. - И сейчас я могу с уверенностью сказать - добро возвращается. Главное делать его без всякой на то надежды и планов. Делать, потому что так хочется, и не упускать возможности помочь тем, кто действительно в этом нуждается.

Напомним, что в рамках благотворительной акции "Дерево добра" оформить подписку на газеты и журналы для социальных учреждений можно до конца года. Адреса доставки определяют сами дарители, либо им предлагается перечень организаций и учреждений, нуждающихся в подобной помощи.

С помощью электронного табло из предлагаемого списка можно выбрать учреждение и периодические издания, которые будут туда доставлять.