У летевшего в Новосибирск самолета отключился автопилот из-за обледенения

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Магадана в Новосибирск, во время полета попал в зону сильного обледенения, в результате чего на борту отключился автопилот. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию S7, которой принадлежит борт.

Напомним, 2 декабря около 13 часов Airbus 321 произвел вынужденную посадку в аэропорту Иркутска. На борту находились 199 пассажиров и семь членов экипажа. Пилот принял решение о посадке после отключения автопилота. Борт приземлился благополучно, никто не пострадал.

В авиакомпании агентству уточнили, что автопилот вышел из строя из-за сильного обледенения. При этом экипаж не терял управления. Перевозчик подчеркнул, что перед вылетом из Магадана борт прошел противообледенительную обработку, а метеоусловия в районе вылета были допустимыми. При этом в компании не исключают вероятность нарушений, допущенных при обработке самолета на земле. Это могло способствовать образованию обледенения еще до взлета. Совокупность факторов привела к тому, что во время полета самолет попал в сложное пространственное положение, однако пилоты смогли исправить ситуацию.

По факту инцидента проводится расследование.