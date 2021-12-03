В Кузбассе из шахты "Листвяжная" подняли еще 12 тел погибших

В Кузбассе спасатели продолжают поиск тел шахтеров, погибших из-за взрыва метана на горной выработке "Листвяжная".

- Отделениями ВГСЧ МЧС России транспортированы на поверхность тела еще 12 человек, - сообщает ГУ МЧС России.

В настоящее время неизвестно местонахождение еще 15 горняков, пропавших в забое во время аварии.

- Спасатели производят разведку не обследованных участков горных выработок, - рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Сегодня запланировано проветривание аварийных тоннелей. Газообстановка в шахте сложная, но стабильная.

В стационарах Кузбасса до сих пор находятся 16 пострадавших шахтеров и горноспасателей. По данным медиков, один из них в состоянии средней степени тяжести, 15 - в удовлетворительном. Сегодня врачи обещают выписать из больницы 13 человек.