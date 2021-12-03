В Кузбассе почтили память жертв аварии на "Листвяжной"

Сегодня, на девятый день после трагедии на шахте "Листвяжная", в Кузбассе почтили память погибших в результате аварии шахтеров и горноспасателей. Как сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области, траурные мероприятия прошли по всему региону.

Во всех муниципалитетах жители возложили венки к монументам, установленным в честь погибших горняков. А в 08.21 по местному времени в городах включили сирены систем оповещения МЧС. Именно в эту минуту девять дней назад на "Листвяжной" произошел взрыв метана. В это же время в православных храмах Кузбасса с колокольного звона начались траурные службы.

Участие в памятных церемониях принял губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, приехавший в поселок Грамотеино. Вместе с семьями погибших он возложил цветы к мемориалу на Аллее шахтерской славы. Этот монумент был установлен в память о спасателях, погибших при ликвидации последствий аварии на шахте "Комсомолец" в 2000 году.

В областном центре память погибших на "Листвяжной" почтили у памятника шахтерам Кузбасса, в Новокузнеце - на мемориале "Шахтерам-воинам шахты имени Димитрова, погибшим в боях за честь и независимость Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Почтили память горняков и в Москве, где депутаты госдумы и сенаторы верхней палаты российского парламента от Кемеровской области возложили цветы у представительства региона в столице.