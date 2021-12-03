В Кузбассе почтили память жертв аварии на "Листвяжной"

Новости

Блогера, хваставшегося нарушениями правил, оставили без прав и машины 10:18
В московском метро пассажиры устроили драку на "Пушкинской" 10:05
В Риге осквернили памятник советским воинам 09:54
Мобильный туристический инфоцентр расскажет жителям и гостям Казани о Москве 09:50
Финансист объяснил, кому лучше не брать кредит в банке 09:41
В Финляндии выявлен случай заражения омикрон-вариантом коронавируса 09:39
В России подорожали мандарины 09:34
В Дании продавцов супермаркетов обучат делать прививки 09:29
В Одинцово фанаты сожгли автомобиль за слова его владельца о команде 09:16
Овечкин не реализовал решающий буллит в матче с "Чикаго" 09:15
США собрали первую атомную бомбу нового образца 09:14
Орбиту МКС скорректируют для уклонения от обломка американской ракеты 08:59
Экс-советник в Конгрессе США Коэн: Украина добровольно отдала Крым 08:42
В Якутии смягчили ограничения по COVID-19 08:24
Президент Бразилии посетит Россию в начале следующего года 08:24
ЦБ лишил лицензии ПАО "АСКО-Страхование" 08:21
Эксперт объяснил, как защититься от мошенников в соцсетях 07:55
Число случаев COVID-19 в Германии превысило шесть миллионов 07:25
Из шахты "Листвяжная" подняли тела еще шести погибших горняков 06:33
Агентство ЕС: "омикрон" будет доминировать в Европе минимум до весны 06:17
Не покидавший США мужчина заразился штаммом "омикрон" 05:55
В Сальвадоре разбился самолет с сыном министра обороны на борту 05:21
Норвегия выступила против активности союзников по НАТО у границ России 05:03
Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту 48 спутников Starlink 04:25
Врач Павлова: Сильная усталость - не всегда симптом "омикрона" 03:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
03.12.2021 10:22
Рубрика: Происшествия

В Кузбассе почтили память жертв аварии на "Листвяжной"

Текст: Никита Зайков (Кемерово)

Сегодня, на девятый день после трагедии на шахте "Листвяжная", в Кузбассе почтили память погибших в результате аварии шахтеров и горноспасателей. Как сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области, траурные мероприятия прошли по всему региону.

Фото: Александр Патрин/РИА Новости
Из шахты "Листвяжная" подняли тела еще шести погибших горняков

Во всех муниципалитетах жители возложили венки к монументам, установленным в честь погибших горняков. А в 08.21 по местному времени в городах включили сирены систем оповещения МЧС. Именно в эту минуту девять дней назад на "Листвяжной" произошел взрыв метана. В это же время в православных храмах Кузбасса с колокольного звона начались траурные службы.

Участие в памятных церемониях принял губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, приехавший в поселок Грамотеино. Вместе с семьями погибших он возложил цветы к мемориалу на Аллее шахтерской славы. Этот монумент был установлен в память о спасателях, погибших при ликвидации последствий аварии на шахте "Комсомолец" в 2000 году.

В областном центре память погибших на "Листвяжной" почтили у памятника шахтерам Кузбасса, в Новокузнеце - на мемориале "Шахтерам-воинам шахты имени Димитрова, погибшим в боях за честь и независимость Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Почтили память горняков и в Москве, где депутаты госдумы и сенаторы верхней палаты российского парламента от Кемеровской области возложили цветы у представительства региона в столице.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Общество Утраты Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Взрыв на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Главное сегодня

Лавров ответил на угрозы США ввести против России жесткие санкции
Глава РФПИ Дмитриев: ВОЗ не признает "Спутник V" из-за бюрократии
Экс-советник в Конгрессе США Коэн: Украина добровольно отдала Крым
Норвегия выступила против активности союзников по НАТО у границ России
Захарова сделала замечание журналистке из Грузии за вопрос на английском
Блогеры начали получать реальные сроки за выходки в соцсетях ради лайков
Верховный суд разъяснил важные правила самообороны