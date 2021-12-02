Ростехнадзор назвал основную версию ЧП на шахте "Листвяжная"

"Рассматриваются все возможные версии. Но можно сделать вывод, что основная версия, что взрыв метановоздушной смеси произошел в подготовительном забое", - сказал он.

По словам Трембицкого, комиссия по расследованию причин ЧП продолжает работу.

Авария на шахте "Листвяжной" (входит в "СДС-Уголь") произошла 25 ноября. В результате погиб 51 человек, еще несколько десятков горняков пострадали.