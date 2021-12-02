Ростехнадзор назвал основную версию ЧП на шахте "Листвяжная"

Основной версией ЧП на "Листвяжной" является взрыв метана. Об этом заявил глава Ростехнадзора Александр Трембицкий на совещании с президентом Владимиром Путиным.
"Рассматриваются все возможные версии. Но можно сделать вывод, что основная версия, что взрыв метановоздушной смеси произошел в подготовительном забое", - сказал он.
По словам Трембицкого, комиссия по расследованию причин ЧП продолжает работу.
Авария на шахте "Листвяжной" (входит в "СДС-Уголь") произошла 25 ноября. В результате погиб 51 человек, еще несколько десятков горняков пострадали.