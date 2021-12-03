В Петербурге подвели итоги международного конкурса оперных певцов

На конкурс было подано более 300 заявок - из России, Китая, Белоруссии, Германии, Молдавии, Узбекистана, Украины, Литвы, Казахстана.
Победительницей, обладательницей первой премии стала Ольга Маслова, солистка Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, выпускница Воронежского института искусств.
Вторые места завоевали Степан Завалишин из Санкт-Петербурга, Тигран Мелконян из Еревана, и китаянка Чжан Лэй. Третьи - Анна Муслидзе из Петербурга и Дмитрий Шабетя из Минска.
"Санкт-Петербург" стал не только творческой площадкой для молодых исполнителей, но и предоставил возможность трудоустройства в лучшие музыкальные театры. Во время конкурса проходили прослушивания перед музыкальной коллегией, в которую вошли директора, главные дирижеры, заведующие оперными труппами. Молодых певцов уже пригласили к сотрудничеству, а значит главная задача конкурса - трудоустройство и развитие творческой карьеры вокалистов достигнута.