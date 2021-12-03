В Петербурге подвели итоги международного конкурса оперных певцов

В Северной столице сегодня награждают лауреатов X Международного конкурса оперных певцов "Санкт-Петербург". В этом году конкурс был посвящен памяти выдающейся оперной певицы, народной артистки СССР Ирины Богачевой. Именно она стала инициатором проведения в Петербурге уникального соревнования молодых оперных дарований.

На конкурс было подано более 300 заявок - из России, Китая, Белоруссии, Германии, Молдавии, Узбекистана, Украины, Литвы, Казахстана.

Победительницей, обладательницей первой премии стала Ольга Маслова, солистка Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, выпускница Воронежского института искусств.

Вторые места завоевали Степан Завалишин из Санкт-Петербурга, Тигран Мелконян из Еревана, и китаянка Чжан Лэй. Третьи - Анна Муслидзе из Петербурга и Дмитрий Шабетя из Минска.

"Санкт-Петербург" стал не только творческой площадкой для молодых исполнителей, но и предоставил возможность трудоустройства в лучшие музыкальные театры. Во время конкурса проходили прослушивания перед музыкальной коллегией, в которую вошли директора, главные дирижеры, заведующие оперными труппами. Молодых певцов уже пригласили к сотрудничеству, а значит главная задача конкурса - трудоустройство и развитие творческой карьеры вокалистов достигнута.