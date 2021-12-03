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03.12.2021 15:01
Рубрика: Общество

С начала года Краснодарский край посетили более 16 млн туристов

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

Власти Краснодарского края рассказали, сколько туристов принял регион с начала 2021 года. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, к началу декабря край насчитал более 16 миллионов гостей. До конца года цифра может достичь 17 миллионов.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Об этом Кондратьев рассказал сегодня на церемонии награждения лауреатов и призеров конкурса "Курортный Олимп-2021".

- С начала года Кубань посетили 16,2 млн гостей, что на уровне допандемийного 2019 года. И в этом, в первую очередь, заслуга представителей туристической отрасли. Благодаря вам курорты края составляют достойную конкуренцию мировым, и гости хотят возвращаться к нам снова и снова, - отметил Кондратьев.

По его словам, туристы все чаще приезжают в Краснодарский край в межсезонье - сейчас порядка 40 процентов турпотока приходится на этот период. Объем услуг на рынке туриндустрии региона оценили в 80 миллиардов рублей с начала 2021 года.

Как ранее сообщала "РГ", в период новогодних праздников в Краснодарском крае ожидают почти 400 тысяч туристов. Две трети из них приходится на Сочи.

Всего в конкурсе "Курортный Олимп-2021"номинаций было 19, дипломы получили 54 человека, двое удостоены почетного звания "Заслуженный работник курортов и туризма Кубани". В числе победителей в номинации "Лучший проект о курортах в СМИ" был отмечен Краснодарский филиал "Российской газеты".

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