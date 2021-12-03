Мурашко: Россия направила запрос на получение образца "омикрона"

Россия направила запрос на получение образца нового штамма коронавируса "омикрон", сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он отметил, что на получение образца потребуется определенное время. На данный момент, по информации министра, в России нет зараженных новым штаммом. Проводится мониторинг проб, в том числе среди тех, кто вернулся из-за границы.

"В России нет пока случаев", - цитирует Мурашко РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что из-за нового штамма активизирована работа по тестированию на коронавирус граждан, которые прилетают из некоторых стран, все положительные результаты отправляются на исследование генома вируса. Действуют ограничения на въезд из ЮАР, где "омикрон" спровоцировал четвертую волну заболеваемости с высокими темпами распространения инфекции.

"Омикрон" впервые обнаружили около месяца назад. Этот штамм отличается большим количеством мутаций в белке, отвечающем за поражение клетки. Высказываются предположения, что мутации позволяют ему обходить антитела и быстро распространяться.