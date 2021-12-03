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03.12.2021 11:24
Рубрика: Экономика

Россияне начали гасить микрозаймы досрочно

Текст: Анастасия Алексеевских
В октябре значительная часть россиян стремилась досрочно погасить займы микрофинансовых организаций, рассказали "Российской газете" в МФК "Займер", CarMoney и IDF Eurasia, в финансовом маркетплейсе "Сравни.ру" подтвердили тренд. Эта стратегия позволяет предотвратить личный дефолт. Тем не менее уровень просрочки по микроссудам вызывает опасения, а микрозаймы более доступными не становятся.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В МФК "Займер" уточнили, что микроссуду в октябре этого года до завершения ее срока пытались погасить 44,5% клиентов, что на 6,9 процентных пункта больше, чем в январе. В компаниях CarMoney, IDF Russia, а также финансовом маркетплейсе "Сравни.ру" подтвердили тренд.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
ЦБ: Большинство микрозаймов в России выдается по ставке 365% годовых

В IDF Russia отметили, что чаще всего клиенты пытались расплатиться с займами на суммы до 15 тысяч рублей. Это так называемые "займы до зарплаты". Ставка по ним составляет до 1% в день (365% годовых), этот уровень введен законом в 2019 году. В "Сравни.ру" отметили, что если заемщик обратился за займом на сумму 10 тысяч рублей на десять дней, то в конце срока он должен вернуть 11 тысяч. Если клиент просрочил ссуду на один день, то сумма составит уже 11 011 рублей, а если на десять дней - 11 110 рублей. И так по нарастающей.

"Когда у заемщиков нет ощущения стабильности и есть ожидания ухудшения в сфере личных финансов, они берут в долг меньше и стараются вернуть долг быстрее, - пояснил руководитель продукта "Микрозаймы" "Сравни.ру" Дмитрий Лучкин. - Такая стратегия позволяет предотвратить личный дефолт, а отсутствие просрочки позволяет вновь обратиться за микроссудой".

Тем не менее уровень долговой нагрузки микрозаемщиков вызывает опасения. Как сообщил директор департамента микрофинансового рынка ЦБ Илья Кочетков в Госдуме в ноябре, доля просроченных займов "до зарплаты" в России по итогам первых шести месяцев этого года составляет 55-57%. Общий объем портфеля МФО составляет около 400 млрд руб.

Чтобы снизить долговую нагрузку на заемщиков, депутаты предложили снизить ставку по микрозаймам 0,8% в день вместо нынешнего 1% в день, а максимальный размер суммы всех платежей по микрозайму - со 150% до 130% от его величины. Таким образом, полная стоимость кредита не должна будет превышать 292% годовых против нынешних 365% годовых.

Но микрокредиты могут не стать более доступными. МФО последовательно сокращают уровень одобрения микрозаймов. Так, по данным Национального бюро кредитных историй, предоставленных "РГ", если в марте 2020 года МФО одобрили 38,9% заявок на микрозаймы, в октябре 2021-го - 34,3%. Старший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Игорь Алексеев считает, что МФО постепенно возвращают уровни выдач микрозаймов к докоронавирусным показателям.

Володин поддержал идею ЦБ снизить максимальную ставку по микрозаймам

"На фоне снижения количества качественных заемщиков (из-за медленного восстановления реальных располагаемых доходов) МФО ужесточают свои риск-политики, увеличивая количество отказов, что сказывается на объеме выдач, - подчеркнул директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Константин Бородулин. - Данная тенденция с высокой вероятность продолжится и в 2022 году и будет сильно завесить от макроэкономической ситуации".

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

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