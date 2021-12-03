Спрос на новогодний декор вырос в четыре раза

В ноябре россияне стали в четыре раза чаще покупать новогодние елки и другой декор в интернет-магазинах, чем годом ранее, рассказали представители крупнейших маркетплейсов.

Как отметили представители рынка, спрос на елки вырос в два-три раза. Большой популярностью пользуются искусственные елки среднего размера.

Средний чек по новогодним товарам в ноябре почти достиг трех тысяч рублей. Высок спрос на светодиодные гирлянды, "дождик", елочные игрушки, мишуру, хлопушки, подставки под елку.

Также существенно вырос спрос на адвент-календари, которые помогают создать новогоднее настроение. Пользователи выбирают календари с различным наполнением, предназначенные как для детей, так и для взрослых.

Общая сумма чека на покупку новогоднего декора для дома, как пишет ТАСС, составила 3,6 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что 11% россиян готовы взять кредит, чтобы хорошо провести новогодние праздники. Большинству из них деньги нужны на подарки.