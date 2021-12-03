Свисток Tesla в форме пикапа Cybertruck перепродают за бешеные деньги

Несколько дней назад затейник Илон Маск, решив "потроллить" компанию, чьим логотипом является надкусанное яблоко, анонсировал выпуск Cyberwhistle - свистка из стали в форме кузова пикапа Cybertruck.

Он призвал не тратить 19 долларов на тряпочку для протирки экранов, а сделать инвестиции в действительно что-то ценное.

Ценность свистка была оценена мгновенно: безделушку стоимостью 50 долларов раскупили практически сразу же. Полсотни - немалые деньги за свисток, но Маск позиционировал его как коллекционный предмет, сделанный из полированной медицинской стали и имеющий крепление для того, чтобы он всегда был при владельце.

Предприимчивые счастливчики, которые успели купить Cyberwhistle, решили подзаработать: они продают свистки на маркетплейсах по цене в десятки раз превышающую стоимость покупки. Наиболее совестливые выставляют свисток за 299.99 долларов, а те, кто желает огромной прибыли, - за 2500 долларов.