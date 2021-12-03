Tesla выпустила квадроцикл для детей

Американская компания Tesla предложила новый продукт - детский квадроцикл Cyberquad.

Он по дизайну полностью повторяет полноразмерные квадроцикл, фигурировавший в знаменитой презентации пикапа Tesla Cybertruck два года назад.

Квадроцикл имеет следующие габаритные размеры: 154 см в дину, 85 см в ширину и 88 см в высоту. Снаряженная масса квадроцикла 55 кг и может нести полезную нагрузку 70 кг.

Рама квадроцикла выполнена из стали, он оборудован амортизаторной стойкой с витой пружиной и задними дисковыми тормозными механизмами. Максимальная скорость машины ограничена 10 милями в час (16 км/ч). Запас хода при полностью заряженной батарее заявлен на уровне 24 км, но в зависимости от нагрузки реальный пробег может быть больше или меньше. Для полной зарядки батареи требуется до 5 часов.

Производитель указывает, что водитель квадроцикла должен быть возрастом не моложе 8 лет. Цена Tesla Cyberquad в США 1900 долларов (около 140 тысяч рублей).

Поступать квадроцикл покупателям будет в виде комплекта собранного шасси с отделенными колесами, подвеской и элементом питания. Владельцу необходимо будет дособрать его самостоятельно с помощью инструкции и набора прилагающегося инструмента.

Поставки будут начаты через 2-4 недели.