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03.12.2021 09:00
Рубрика: Легковые авто

Tesla выпустила квадроцикл для детей

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Tesla. Фото: Пресс-служба Tesla.
Фото: Пресс-служба Tesla.

Американская компания Tesla предложила новый продукт - детский квадроцикл Cyberquad.

Он по дизайну полностью повторяет полноразмерные квадроцикл, фигурировавший в знаменитой презентации пикапа Tesla Cybertruck два года назад.

Фото: скриншот с twitter.com
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Квадроцикл имеет следующие габаритные размеры: 154 см в дину, 85 см в ширину и 88 см в высоту. Снаряженная масса квадроцикла 55 кг и может нести полезную нагрузку 70 кг.

Рама квадроцикла выполнена из стали, он оборудован амортизаторной стойкой с витой пружиной и задними дисковыми тормозными механизмами. Максимальная скорость машины ограничена 10 милями в час (16 км/ч). Запас хода при полностью заряженной батарее заявлен на уровне 24 км, но в зависимости от нагрузки реальный пробег может быть больше или меньше. Для полной зарядки батареи требуется до 5 часов.

Производитель указывает, что водитель квадроцикла должен быть возрастом не моложе 8 лет. Цена Tesla Cyberquad в США 1900 долларов (около 140 тысяч рублей).

Поступать квадроцикл покупателям будет в виде комплекта собранного шасси с отделенными колесами, подвеской и элементом питания. Владельцу необходимо будет дособрать его самостоятельно с помощью инструкции и набора прилагающегося инструмента.

Поставки будут начаты через 2-4 недели.

#Tesla