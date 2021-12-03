Топ-5 популярных подержанных кроссоверов с проблемными двигателями

Производители постоянно модернизируют проблемные двигатели, стараясь устранить недуги, выявляемые водителями в процессе эксплуатации. Но на вторичном рынке по-прежнему полным-полно кроссоверов, которые доставят немало хлопот своим владельцам, при этом они весьма популярны.

Список пяти наиболее проблемных в плане силового агрегата кроссоверов публикует "За Рулем". И первым идет Peugeot 3008 с двигателем EP6, результатом совместной работы с концерном BMW. Абсолютно все модификации этого мотора грешат протечками масла и антифриза, масложором, проблемами с ГРМ и закоксовкой. До 200 тысяч километров такой агрегат может дотянуть только при постоянных ремонтах.

Относительно надежным этот двигатель стал только после 2015 года. До этого его несколько раз модернизировали, но с переменным успехом. На российском рынке с этим агрегатом встречаются не только 3008-е, но и Peugeot 308 и Citroen C4.

Второй в списке - наддувный двигатель 1.4 TSI, который стоит на многих Volkswagen Tiguan. Весьма ненадежная цепь ГРМ, утечки охлаждающей жидкости, потребление большого количества масла, сильная чувствительность к качеству топлива, заедание штока перепускного клапана - вот неполный список его проблем.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

После нескольких модернизаций этот силовой агрегат особо лучше не стал. В 2015 году производители вовсе заменили его на аналог. Но на вторичном рынке до сих пор немало Tiguan и Skoda Yeti именно с этим проблемным агрегатом мощности 122, 125 и 150 л.с.

Турбодизельный двигатель, ставившийся на BMW X3 - 2.0 серии N47, доставил владельцам немало проблем. Все та же чувствительность к качеству топлива, скорое растяжение цепи, склонность к трещинам в цилиндрах, отказы топливной системы и многое другое.

При безупречном обслуживании и бережной эксплуатации этот мотор может дотянуть до 250-300 тысяч километров, но далеко не все владельцы BMW придерживаются неспешной езды.

Этот двигатель может встретиться не только на X3, Toyota RAV4, правда не на российском, а на зарубежном рынке. Начиная с 2015 года баварские кроссоверы обзавелись несколько более надежным мотором серии B47.

Фото: Пресс-служба Opel.

Четвертый в списке - бензиновый Chevrolet A14NET 1.4 мощностью 140 л.с., выпускаемый с 2009 года. На российском рынке им оснащены более четверти подержанных Opel Mokka.

Этот агрегат шумный, с кучей подозрительных вибраций, которые с равным успехом свидетельствовать и о поломке, и о нормальной работе. У него довольно быстро изнашивается помпа, текут сальники коленвала и клапанные крышки, на малых пробегах частенько ломается турбина, засоряется система вентиляции картерных газов.

Двигатель подходит лишь для аккуратных и внимательных автовладельцев: при бережной езде и регулярном уходе, сочетающимся со своевременным ремонтом, мотор дотянет до 300 тысяч километров.

Замыкает рейтинг турбодизель 1.5 (К9К), ставившийся на Renault Duster. На нем регулярно и довольно часто приходится менять комплект пьезоэлектрических форсунок и ТНВД, что выходит весьма затратно. Уязвимы также шатунные вкладыши и поршни этого мотора.

Масло нужно менять каждые 500 километров, причем даже в модернизированных версиях. Топливо - только безупречное. В комплекте - частая замена фильтров отстойника, прочистка клапана EGR, постоянное внимание к ремню ГРМ и двухмассовому маховику. Только в этом случае агрегат преодолеет отметку в 250-300 тысяч километров.