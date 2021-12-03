Торги акциями "АСКО-Страхование" приостановлены после отзыва лицензии

Мосбиржа приостановила торги акциями СК "АСКО-Страхование" после того, как ЦБ РФ отозвал у страховщика лицензию.

Как говорится в сообщении биржи, с 09:30 мск 3 декабря торги ценными бумагами приостановлены в связи с отзывом лицензии на осуществление страховой деятельности у эмитента. Акции торговались на бирже с 2017 года.

Страховая компания из Челябинска работала с 1990 года, на данный момент она представлена в 35 регионах. Решение об отзыве лицензии было принято в связи с нарушением минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств, функции временной администрации возложены на Агентство по страхованию вкладов.