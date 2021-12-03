Ученые назвали срок, необходимый для оценки реальной угрозы "омикрона"

Реальная угроза, которую может представлять штамм "омикрон", станет ясной только к концу декабря, считают ученые из консультативной группы при правительстве Великобритании.

Специалисты из группы по моделированию пандемий гриппа полагают, что на определение опасностей, связанных с новым штаммом коронавируса, потребуется около месяца. В это время можно только наблюдать и собирать информацию.

Как отметили ученые, если будет резкое ухудшение ситуации, это можно будет заметить уже через пару недель. Если же через месяц не будет заметного роста госпитализаций из-за "омикрона", можно будет "расслабиться", передает Independent.

Всемирная организация здравоохранения выразила опасения по поводу нового штамма, вызвавшего очень быстрый подъем заболеваемости в ЮАР. О варианте B.1.1.529, получившим название по греческой букве "омикрон", стало известно в начале ноября, а сейчас он уже обнаружен на всех континентах. О единичных случаях заражения сообщили свыше 20 стран.

Ранее специалисты из ЮАР назвали основную группу риска во время вызванной "омикроном" четвертой волны коронавируса. Как рассказали медики, особую опасность он представляет для людей старше 50 лет, которые не прошли вакцинацию.