Умер актер из американских ситкомов и "мыльных опер" Эдди Мекка

27 ноября в Калифорнии на 70-м году жизни скончался американский актер кино и ТВ Эдди Мекка. В арсенале артиста порядка полусотни проектов, но в первую очередь Мекка известен по роли Кэрмина - одной из главных в топ-ситкоме "Лаверна и Ширли" (шел в 1976-1983 годах).

I had the pleasure of working with Eddie Mekka on Blansky's Beauties way back when. He was a warm and friendly man who taught me a lot. God bless him. pic.twitter.com/gVIx3yr4PI — Scott Baio (@ScottBaio) December 2, 2021

О смерти Эдди сообщает Deadline со ссылкой на коллег актера. Причина не называется, но поклонников заверяют, что Мекка отошел "мирно".

Эдди Мекка родился в Массачусетсе в 1952-м. На экранах - с конца 70-х: "Счастливые дни", "Лодка любви", "Остров фантазий", "Путеводный свет", "Детективное агентство "Лунный свет", "Чудеса науки", "Любовь и тайны Сансет Бич", "24 часа", "В Филадельфии всегда солнечно", "Дерзкие и красивые", "Молодые и дерзкие", "Их собственная лига".