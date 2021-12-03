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Умер актер из американских ситкомов и "мыльных опер" Эдди Мекка

Новости
    03.12.2021, 12:44
Текст:   Олег Усков
Эдди Мекка. Фото: AP Photo/Shea Walsh Эдди Мекка. Фото: AP Photo/Shea Walsh
Эдди Мекка. Фото: AP Photo/Shea Walsh

27 ноября в Калифорнии на 70-м году жизни скончался американский актер кино и ТВ Эдди Мекка. В арсенале артиста порядка полусотни проектов, но в первую очередь Мекка известен по роли Кэрмина - одной из главных в топ-ситкоме "Лаверна и Ширли" (шел в 1976-1983 годах).

О смерти Эдди сообщает Deadline со ссылкой на коллег актера. Причина не называется, но поклонников заверяют, что Мекка отошел "мирно".

Эдди Мекка родился в Массачусетсе в 1952-м. На экранах - с конца 70-х: "Счастливые дни", "Лодка любви", "Остров фантазий", "Путеводный свет", "Детективное агентство "Лунный свет", "Чудеса науки", "Любовь и тайны Сансет Бич", "24 часа", "В Филадельфии всегда солнечно", "Дерзкие и красивые", "Молодые и дерзкие", "Их собственная лига".

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