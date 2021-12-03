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03.12.2021 03:51
Рубрика: Общество

Врач Павлова: Сильная усталость - не всегда симптом "омикрона"

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сильная усталость и апатия не всегда связаны с переутомлением или нехваткой каких-то микроэлементов. Иногда усталость свидетельствует о попадании в организм "омикрон"-штамма SARS-CoV-2. Об этом в эфире радио Sputnik заявила эндокринолог Зухра Павлова.

Фото: iStock
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Она подчеркнула, что многие сами себе ставят диагноз, после чего начинают прием препаратов. Но точно определить, инфицирован человек или нет, можно только с помощью анализов.

Человек с медицинским образованием проанализирует полученные данные и ответит на вопрос, что стало причиной недомогания - может, это просто хандра или накопившаяся физическая усталость. Отсутствие солнечного света также вызывает апатию. А еще не стоит забывать про магнитные бури и изменение погодных условий. В общем, есть очень много факторов, негативно влияющих на наше самочувствие.

По словам специалиста, коронавирусная инфекция сказывается на работе многих систем организма. "Сильно меняются свойства крови, что ухудшает кровоснабжение многих органов. В итоге - ослабленный мышечный тонус, подавленный эмоциональный фон", - объяснила Павлова.

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