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Вышел трейлер зомби-трэш-хоррора "Полынь: Апокалипсис"

Новости
    03.12.2021, 12:20
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ STUDIOCANAL Australia Фото: youtube.com/ STUDIOCANAL Australia
Фото: youtube.com/ STUDIOCANAL Australia

Это как "Безумный Макс", но с зомби: австралийский трэшевый хоррор "Полынь: Апокалипсис" вслед за тизером обзавелся и нажористым полноценным трейлером. Ролик, где навалом кровавой дичи всевозможной, размещен на YouTube.

Автор праздника - Кия Роуч-Тёрнер, он - режиссер, соавтор сценария и сопродюсер. Новое произведение умельца расширяет его наработки, зачатые произведениями "Полынь: Дорога мертвых" (2014) и "Полынь: Хроники мертвецов" (2017). Действие по-прежнему творится в австралийских бураках, нафаршированных самоходными кадаврами, наемниками и брутальным обезумевшим хирургом-вивисектором.

В ролях - Николас Бошир ("Онлайн-геймер"), Бьянка Брэди ("Рейк"), Дэвид Коллинз ("Расследования Фрэнки Дрейк"), Джей Галлахер ("Некромант") и Горан Д'Клюе ("Великий Гэтсби").

Релиз ждем в феврале.

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