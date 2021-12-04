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04.12.2021,  
10:45
Текст:  Антон Валагин

Атомные подлодки РФ вооружат "Цирконами" в 2025 году

Фото: Артем Житенев/РИА Новости Фото: Артем Житенев/РИА Новости
Фото: Артем Житенев/РИА Новости

Гиперзвуковые ракеты "Циркон" войдут в арсенал подводных лодок ВМФ России в 2025 году.

Фото: Минобороны РФ
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- Государственные испытания "Циркона" для АПЛ завершатся ориентировочно в 2025 году. В них будет участвовать первый штатный носитель ракеты, АПЛ "Пермь". Тогда же по плану лодка вместе с ракетами поступит на вооружение ВМФ России, - рассказал ТАСС источник. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает - в создавшем "Циркон" НПО машиностроения от комментариев отказались.

Ранее сообщалось, что после двух успешных пусков "Циркона" с АПЛ "Северодвинск" испытания ракеты с подводного носителя будут продолжены в 2024 году, когда достроят АПЛ "Пермь" измененной конструкции. Предполагается, что эта субмарина проекта "Ясень-М" станет первым штатным носителем гиперзвукового оружия.

А госиспытания "Циркона" с надводного носителя продолжатся. Ракету тестирует фрегат Северного флота "Адмирал Горшков", до конца года запланирован залповый пуск. 30 ноября Владимир Путин сообщил, что испытания проходят успешно и "Циркон" будет принят на вооружение в начале 2022 года. Кстати, серийное производство ракет уже началось.

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